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Linhares

Canal é aberto em Linhares para acabar com cheia na Lagoa Juparanã

A abertura do canal, com 80 metros de comprimento e oito metros de largura, para conectar o rio Pequeno ao Rio Doce aconteceu nesta sexta-feira (06), entre 9h e 11h

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 21:21
Barragem entre a Lagoa Juparanã e o Rio Pequeno Crédito: Carlos Palito - TV Gazeta
A regularização do nível do rio Pequeno e da lagoa Juparanã, em Linhares, região Norte do Estado, deverá acontecer em um período de 30 a 45 dias, segundo a Fundação Renova.
A abertura do canal, com 80 metros de comprimento e oito metros de largura, para conectar o rio Pequeno ao Rio Doce aconteceu nesta sexta-feira (06), entre 9h e 11h. A obra foi necessária para escoar a água da chuva acumulada na lagoa Juparanã, que causou o aumento no seu nível e alagamentos.
A abertura foi feita aos poucos, de maneira controlada e 100% segura, afirmou o gerente de território da Fundação Renova, Sérgio Kuroda.
FAMÍLIAS RETIRADAS
Como medida de segurança, as 41 famílias que moram perto da barragem foram mantidas fora de casa, no período entre 7h e 15h. Após a obra, elas puderam retornar para suas residências.
A retirada dos moradores foi bastante tranquila. Quando tocou a primeira sirene, apontando o início do processo, muitos deles já estavam prontos. Vamos continuar o monitoramento 24 horas, sete dias por semana. Os próximos passos serão o aprofundamento do canal para aumentar a vazão, diz Kuroda.
A ponte do Rio Pequeno ficou com o tráfego em sistema de pare e siga de 9h às 11h, com autorização do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) e acompanhamento da Polícia Militar. 
A OBRA
A obra envolveu cerca de 30 profissionais da Fundação Renova. O canal tem 80 metros de comprimento e oito metros de largura. A vazão inicial é de 1.200 litros de água por segundo.
Com a abertura gradativa do canal, o fluxo normal da água será do rio Pequeno para o Rio Doce.
Caso haja uma cheia no Rio Doce, a Renova informou que o canal será fechado para impedir que as águas do Rio Roce atinjam o rio Pequeno. Para o monitoramento das cotas, a Fundação disse que manterá as medições diárias de nível (rio Pequeno, rio Doce e borda da ensecadeira).
DECISÃO DA JUSTIÇA
O barramento do Rio Pequeno, em Linhares, foi construído para evitar o contato do rio Doce com a lagoa Juparanã durante a passagem dos rejeitos da barragem de Fundão, em cumprimento de uma decisão judicial.

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