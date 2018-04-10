Canal aberto para acabar com a cheia da lagoa Juparanã será ampliado

Segundo moradores da Rua Vista Alegre, a água do Rio Pequeno, que já havia atingido parte da rua em março, subiu mais de segunda (9) para a manhã desta terça-feira (10) Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Mesmo com a abertura do canal na barragem do Rio Pequeno, em Linhares, Norte do Estado, realizada na semana passada para diminuir a cheia da Lagoa Juparanã, moradores que residem na Rua Vista Alegre, centro da cidade, estão preocupados. Segundo eles, a água do rio, que já havia atingido parte da rua em março, subiu mais de segunda (9) para a manhã desta terça-feira (10). A água já está perto de algumas calçadas.

A explicação da Fundação Renova, instituição constituída para reparar os danos causados pelo desastre de Mariana (MG), em 2015, é que as chuvas do final de semana na cabeceira do Rio São José colaboraram para a elevação do nível das águas da Juparanã. Na segunda (9), o canal já havia sido ampliado, aumentando a vazão para 7 mil litros por segundo. A Renova informou que uma nova ampliação do canal para aumentar a vazão de água está prevista para acontecer nesta quarta-feira (11).

Com a abertura do canal, a expectativa da Renova é que o nível da Lagoa Juparanã volte ao normal em até 45 dias. A Fundação esclareceu que a abertura é feita de forma controlada e gradativa para garantir a estabilidade do barramento existente e a proteção da população ribeirinha. novamente.

A cheia da Juparanã já dura dois meses. A água está represada pela barragem construída pela Samarco em 2015 para evitar o contato do Rio Pequeno com as águas do Rio Doce, após o desastre em Mariana (MG). A enchente desalojou famílias e tomou pastos de várias fazendas de Linhares. Moradores da comunidade de Patrimônio da Lagoa, em Sooretama, também foram atingidos.

SINDICATO RURAL DE LINHARES

Segundo o presidente do Sindicato Rural de Linhares, Antônio Roberte Bourguignon, pelo menos 500 produtores rurais foram afetados pela cheia e 20 propriedades estão totalmente inundadas. Para ele, a última intervenção da Renova, de expandir o canal, ainda é pouco para acabar com a enchente.

"Mesmo que se aumentar a vazão para 7 mil, a vazão do São José também aumentou com essa chuva que está acontecendo. Com esse pensamento da Renova ou da administração, isso não vai baixar. Pelo contrário, nós estamos vendo que a água está subindo em vez de baixar". Com informações de Kaio Henrique (TV Gazeta Norte)

DEFESA CIVIL

Para o coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos dos Santos, a chuva dos últimos dias não foi suficiente para aumentar o nível da Lagoa Juparanã. Ele também não acredita que o nível tenha subido após a ampliação do canal feita pela Fundação Renova nesta segunda-feira (9). "Com entrada de 5 mil metros cúbicos de água e saída de 7 mil, não tem como subir".

Sobre a informação de novas áreas alagadas, Antônio Carlos explicou que, "como a terra já está encharcada, saturada, acaba acumulando água com a chuva".