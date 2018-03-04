Caminhoneiros tentam furar bloqueio na BR 259, em Colatina

Blocos de concreto foram colocados em zigue-zague neste sábado (3) para impedir de vez a passagem de caminhoneiros Crédito: DNIT | Divulgação

Poucas horas depois da liberação de meia pista na BR 259 , em Colatina, para veículos pequenos, caminhões tentaram furar o bloqueio realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e a Polícia Militar (PM) precisou ser acionada. Houve confusão e congestionamento.

O engenheiro do DNIT que acompanha todo o procedimento de retirada de rochas e contenção da encosta no quilômetro 79, em Itapina, Renato Prandina, explica que o tráfego para carretas e caminhões permanece proibido devido ao risco que os carros pesados podem causar no trecho. A passagem deles, esclarece, pode comprometer todo o trabalho de estabilização e contenção que é feito no local.

O quilômetro 79 da BR 259, em Colatina, estava totalmente interditado desde o dia 6 de fevereiro, quando rochas deslizaram da encosta e caíram sobre as pistas. Na ocasião, um caminhão foi atingido, mas, felizmente, o motorista não se feriu. Reveja vídeo:

DE OLHO NAS INFRAÇÕES

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, os militares estão no trecho da BR 259 para ajudar a controlar o trânsito de carros pequenos e de urgência, que segue em sistema "Pare e Siga".

Também para evitar que caminhoneiros voltem a furar o bloqueio no trecho, uma das medidas adotadas pelo Dnit foi colocar blocos de concreto em zigue e zague, de forma que somente carros pequenos consigam trafegar.

TRABALHOS DO DNIT CONTINUAM

Apesar da liberação de meia pista na BR 259 para carros pequenos, equipe do Dnit continua no local para retirada de rochas e contenção da encosta. Neste sábado (3), conta o engenheiro Renato Prandina, foi feito o desmonte de duas rochas, de 15 toneladas cada, que estavam a cinco metros de altura na encosta. Ele ressalta que não foi necessário explosivo para esse trabalho específico.

A operação de liberação de meia pista para carros pequenos somente será suspensa nos seguintes casos: durante período de detonações com explosivos, em caso de chuva que exceda 30 milímetros ou se forem observadas movimentações de rochas.