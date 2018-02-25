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Extremo Norte do ES

Caminhoneiro fica ferido em acidente na BR 101, em Pedro Canário

A suspeita da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que a vítima tenha passado mal ao volante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2018 às 17:21

Publicado em 25 de Fevereiro de 2018 às 17:21

A vítima foi levada para o Hospital Roberto Silvares Crédito: Divulgação
Um caminhoneiro ficou ferido após bater em outro caminhão no quilômetro 32 da BR 101, em Pedro Canário, Extremo Norte do Estado. O acidente aconteceu na noite deste sábado (24), por volta de 21h30. A suspeita da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que a vítima tenha sofrido um mal súbito.
De acordo com a PRF, o caminhoneiro conduzia um caminhão bitrem, no sentido São Mateus - Pedro Canário. Após passar mal, ele invadiu a contramão e atingiu transversalmente o caminhão Mercedes Benz, que estava no sentido contrário.
A vítima foi socorrida inconsciente pelo resgate da Eco 101 e levada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. A pista chegou a ficar parcialmente interditada no trecho.

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