Caminhoneiro fica ferido em acidente na BR 101, em Pedro Canário

A vítima foi levada para o Hospital Roberto Silvares Crédito: Divulgação

Um caminhoneiro ficou ferido após bater em outro caminhão no quilômetro 32 da BR 101, em Pedro Canário, Extremo Norte do Estado. O acidente aconteceu na noite deste sábado (24), por volta de 21h30. A suspeita da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que a vítima tenha sofrido um mal súbito.

De acordo com a PRF, o caminhoneiro conduzia um caminhão bitrem, no sentido São Mateus - Pedro Canário. Após passar mal, ele invadiu a contramão e atingiu transversalmente o caminhão Mercedes Benz, que estava no sentido contrário.