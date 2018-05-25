Caminhoneiro é preso com pistola após ameaçar manifestantes na BR 101

O suspeito foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Samira Ferreira | Gazeta Online

Um homem de 34 anos que conduzia um caminhão-baú foi preso durante a paralisação dos caminhoneiros em Linhares, Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o caminhoneiro tentou ultrapassar o bloqueio na altura do trevo de Bebedouro, na BR 101, e ameaçou manifestantes com uma arma de fogo. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira (24).

A abordagem da polícia foi realizada no ponto de bloqueio na localidade de Areal, no interior do Linhares, para onde ele seguiu após a ameaça. A arma, uma pistola calibre ponto 380, foi encontrada no compartimento do painel do caminhão que ele conduzia. O caminhoneiro disse que possuía o registro da pistola, mas, segundo a PM, ele não tinha o porte.

Ainda no local, um dos manifestantes informou aos policiais que tinha interesse em representar contra o caminhoneiro. O suspeito foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que o caminhoneiro foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança e foi liberado.

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