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Acidente

Caminhão sai da pista e bate em poste na BR 101, em Linhares

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (24) no quilômetro 137 da BR 101. Ninguém se feriu

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 14:52
Caminhão bateu em poste fora da pista da BR 101, em Linhares Crédito: Internauta
Um caminhão saiu da pista e bateu em um poste no quilômetro 137 da BR 101, em Linhares, região Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (24). O acidente aconteceu às 5 horas e ninguém se feriu.
De acordo com o Centro de Controle da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o condutor do caminhão foi desviar de um veículo não identificado, que tentava fazer uma ultrapassagem, mas perdeu o controle da direção e saiu da pista. Foi quando bateu no poste de energia.
Ninguém se feriu e não houve interdição de pista, pois o acidente aconteceu fora da rodovia. Uma equipe da Escelsa foi ao local para realizar os reparos no poste.

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