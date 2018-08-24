Caminhão sai da pista e bate em poste na BR 101, em Linhares

Um caminhão saiu da pista e bateu em um poste no quilômetro 137 da BR 101, em Linhares, região Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (24). O acidente aconteceu às 5 horas e ninguém se feriu.
De acordo com o Centro de Controle da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o condutor do caminhão foi desviar de um veículo não identificado, que tentava fazer uma ultrapassagem, mas perdeu o controle da direção e saiu da pista. Foi quando bateu no poste de energia.
Ninguém se feriu e não houve interdição de pista, pois o acidente aconteceu fora da rodovia. Uma equipe da Escelsa foi ao local para realizar os reparos no poste.