Caminhão cai em buraco aberto pelo SAAE em Linhares Crédito: Kaio Henrique / TV Gazeta Norte

Um caminhão caiu em um buraco aberto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Linhares, Norte do Estado, na Rua Copaíba, bairro Movelar. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (4). Ninguém ficou ferido.

À TV Gazeta Norte, o motorista contou que chovia muito por volta das 3 horas, e, de repente, caiu no buraco. Ele e o carona seguiam para Vila Velha com uma carga de água de coco. No início da manhã, o veículo permanecia no local.

Sobre o buraco, moradores do bairro disseram que, há algumas semanas, o SAAE começou um serviço na rua. Quando terminou, cobriu o buraco com terra. Mas a chuva da noite desta quarta-feira (3) carregou a terra e o buraco foi aberto novamente.

Na manhã desta quinta-feira, o trecho estava sinalizado e parte das ruas Copaíba e Pau Brasil, interditada. No entanto, o motorista do caminhão disse que, na hora em que ele passava, não havia nenhuma sinalização.

A Prefeitura de Linhares informou que a intervenção na via foi realizada pelo SAAE de Linhares nesta quarta-feira (3). Após a intervenção, o buraco foi coberto com terra e aguardava somente a recomposição asfáltica. Mas, em decorrência das condições climáticas, a intervenção foi suspensa. Com as chuvas que incidiram sobre o município nesta noite, a sinalização foi levada pela água.