Cadela é atingida durante tiroteio entre bandidos e PMs em São Mateus

Uma cadela foi atingida após uma troca de tiros entre bandidos e policiais militares em São Mateus, região Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento no bairro Sernamby, na noite de quarta-feira (13), os policiais avistaram uma moto com dois ocupantes que agiram estranhamente e aumentaram a velocidade diante da presença dos militares.
Ao passarem por uma antiga rinha de galo, efetuaram vários disparos contra a viatura e houve troca de tiros entre os militares e bandidos. Os policiais informaram que efetuaram nove disparos.
No final de uma ladeira, os indivíduos entraram no mato com a moto e em seguida a abandonaram e fugiram para um matagal deixando chinelos e capacetes para trás.
Durante a troca de tiros, uma a cadela chamada Lilica foi atingida. Os militares chamaram um médico veterinário que realizou de o tratamento adequado para o animal.