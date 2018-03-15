Cadela é atingida durante tiroteio entre bandidos e PMs em São Mateus

São Mateus, região Norte do Estado. Uma cadela foi atingida após uma troca de tiros entre bandidos e policiais militares em, região Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento no bairro Sernamby, na noite de quarta-feira (13), os policiais avistaram uma moto com dois ocupantes que agiram estranhamente e aumentaram a velocidade diante da presença dos militares.

Ao passarem por uma antiga rinha de galo, efetuaram vários disparos contra a viatura e houve troca de tiros entre os militares e bandidos. Os policiais informaram que efetuaram nove disparos.

No final de uma ladeira, os indivíduos entraram no mato com a moto e em seguida a abandonaram e fugiram para um matagal deixando chinelos e capacetes para trás.