Briga em bar vira caso de polícia em Linhares

Jovem foi encaminhado para o Iases de Linhares Crédito: Governo do Estado

Um jovem de 18 anos, que afirmou ser vítima de uma tentativa de homicídio, acabou sendo detido e encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) , em Linhares , região Norte do Estado. O motivo é que ele já tinha um mandado de busca e apreensão em aberto por tráfico de drogas, quando era menor de idade.

A Polícia Militar (PM) informou que foi chamada para atender uma ocorrência de uma tentativa de homicídio na estrada de Cacimbas, na zona rural do município, na noite de domingo (29).

A vítima disse aos militares que, após uma discussão entre ele e um homem de 20 anos, em um bar da região, os dois foram embora. Porém, o suposto agressou retornou de moto e o alcançou na estrada de acesso a sua residência com um rifle na mão.

O jovem afirmou que o suspeito teria atirado uma vez em sua direção, mas não acertou e fugiu em seguida.

Os policiais chegaram a fazer buscas, mas o atirador não foi localizado.

MANDADO DE PRISÃO

Os militares realizaram uma consulta com o nome da vítima da tentativa de homicídio e constatou que havia um mandado de busca de apreensão por tráfico quando ele menor de idade, expedido pela Vara de Infância Pedro Canário em abril desde ano.