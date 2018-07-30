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Norte do ES

Briga em bar vira caso de polícia em Linhares

Jovem que acusa outro homem de ter atirado na direção dele acabou detido porque tinha mandado em aberto por tráfico

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 18:55
Jovem foi encaminhado para o Iases de Linhares Crédito: Governo do Estado
Um jovem de 18 anos, que afirmou ser vítima de uma tentativa de homicídio, acabou sendo detido e encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares, região Norte do Estado. O motivo é que ele já tinha um mandado de busca e apreensão em aberto por tráfico de drogas, quando era menor de idade.
A Polícia Militar (PM) informou que foi chamada para atender uma ocorrência de uma tentativa de homicídio na estrada de Cacimbas, na zona rural do município, na noite de domingo (29).
A vítima disse aos militares que, após uma discussão entre ele e um homem de 20 anos, em um bar da região, os dois foram embora. Porém, o suposto agressou retornou de moto e o alcançou na estrada de acesso a sua residência com um rifle na mão.
O jovem afirmou que o suspeito teria atirado uma vez em sua direção, mas não acertou e fugiu em seguida.
Os policiais chegaram a fazer buscas, mas o atirador não foi localizado.
MANDADO DE PRISÃO
Os militares realizaram uma consulta com o nome da vítima da tentativa de homicídio e constatou que havia um mandado de busca de apreensão por tráfico quando ele menor de idade, expedido pela Vara de Infância Pedro Canário em abril desde ano.
O jovem foi encaminhado para o Iases, onde irá cumprir uma medida sócio-educativa por conta do mandado em aberto.

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