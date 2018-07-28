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Paulada

Briga de irmãos vira caso de polícia em Linhares

Agressor tentou fugir da polícia, mas foi detido tentando se esconder no alto de uma árvore
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 22:34

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 22:34

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Uma briga entre irmãos virou caso de polícia em Linhares, região Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada por populares na noite de quinta-feira (26), após ser informada que um homem estava ferido na cabeça após uma briga no bairro Shell.
Ao chegarem ao local, militares constataram que o homem de 46 anos, estava com um ferimento na cabeça provocado por uma paulada dada pelo irmão de 34 anos. Após a agressão, o irmão tentou fugir do local, mas foi localizado pelos militares em cima de uma árvore.
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O homem de 46 anos foi levado para o Hospital Geral de Linhares. Já o irmão agressor foi encaminhado para a Delegacia de Linhares.

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