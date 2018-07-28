Briga de irmãos vira caso de polícia em Linhares

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Uma briga entre irmãos virou caso de polícia em Linhares, região Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada por populares na noite de quinta-feira (26), após ser informada que um homem estava ferido na cabeça após uma briga no bairro Shell.

Ao chegarem ao local, militares constataram que o homem de 46 anos, estava com um ferimento na cabeça provocado por uma paulada dada pelo irmão de 34 anos. Após a agressão, o irmão tentou fugir do local, mas foi localizado pelos militares em cima de uma árvore.