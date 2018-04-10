BR 259 será novamente interditada para detonação de rochas

Obras na BR 259 devem ser concluídas em agosto Crédito: Divulgação/DNIT

Colatina, região Noroeste do Estado, será novamente interditado para detonação de rochas. O quilômetro 79 da BR 259, em, região Noroeste do Estado, será novamente interditado para detonação de rochas.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o trecho ficará interditado nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13), de 6h30 às 18h30. Após a liberação, o trânsito seguirá em sistema Pare e Siga.

deslizamento das rochas, em 6 de fevereiro, o trânsito no local chegou a ficar completamente interditado por 26 dias. Desde o, em 6 de fevereiro, o trânsito no local chegou a ficar completamente interditado por 26 dias.

Nesta quarta-feira (11), será realizada a retirada de pedras que já foram detonadas e estão no asfalto. Para isso, o local deverá ficar interditado durante todo o dia, em Pare e Siga, em intervalos de 40 minutos, para que máquinas pesadas possam trabalhar no trecho recolhendo o material.

Já foram retiradas cerca de 13 mil toneladas de pedras. A previsão do Dnit é de que as obras no local sejam concluídas em agosto.

ALTERNATIVAS