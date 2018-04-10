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Colatina

BR 259 será novamente interditada para detonação de rochas

A previsão do Dnit é de que as obras no local sejam concluídas em agosto

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 20:12
Obras na BR 259 devem ser concluídas em agosto Crédito: Divulgação/DNIT
O quilômetro 79 da BR 259, em Colatina, região Noroeste do Estado, será novamente interditado para detonação de rochas. 
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o trecho ficará interditado nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13), de 6h30 às 18h30. Após a liberação, o trânsito seguirá em sistema Pare e Siga.
Desde o deslizamento das rochas, em 6 de fevereiro, o trânsito no local chegou a ficar completamente interditado por 26 dias.
Nesta quarta-feira (11), será realizada a retirada de pedras que já foram detonadas e estão no asfalto. Para isso, o local deverá ficar interditado durante todo o dia, em Pare e Siga, em intervalos de 40 minutos, para que máquinas pesadas possam trabalhar no trecho recolhendo o material.
Já foram retiradas cerca de 13 mil toneladas de pedras. A previsão do Dnit é de que as obras no local sejam concluídas em agosto.
ALTERNATIVAS
Os veículos com até 12 toneladas poderão passar pela ES 446, que liga Colatina a Itaguaçu. Os veículos mais pesados deverão passar por Santa Teresa e Itaguaçu na ES 080.

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