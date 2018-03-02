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Itapina

BR 259 será liberada em meia pista ainda nesta sexta em Colatina

Por meio de nota, o DNIT informou que será liberada meia pista da rodovia, em operação de pare e siga, somente para veículos leves e de urgência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 20:18

Publicado em 02 de Março de 2018 às 20:18

BR 259 Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
Interditada há 24 dias após o deslizamento de rochas, a BR 259 em Colatina, Noroeste do Estado, foi parcialmente liberada a partir das 18 horas desta sexta-feira (2), no quilômetro 79, na altura do distrito de Itapina, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A previsão inicial do órgão era para a próxima segunda (5).
Por meio de nota, o DNIT informou que foi liberada meia pista da rodovia, em operação de pare e siga, somente para veículos leves e de urgência. Entretanto, essa operação deverá ser suspensa nos seguintes casos: durante período de detonações; durante movimentação de blocos; e em caso de chuva intensa.
O deslizamento de rochas aconteceu no dia 6 de fevereiro e, na ocasião, um caminhão foi atingido. Apesar do susto, o motorista não se feriu.
A empresa contratada começou a realizar as obras no local na quarta-feira (21). A perfuração de pedras menores começou na sexta (23) e, na tarde de domingo (25), uma das pedras que interditou a rodovia, de 1.350 toneladas, foi explodida.
Com informações da TV Gazeta Noroeste

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