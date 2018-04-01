BR 259 será interditada para novas detonações

Obras na BR 259 devem ser concluídas em agosto Crédito: Divulgação/DNIT

A BR 259 será novamente interditada entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu, na região Noroeste do Estado. O motivo é a detonação de novas pedras no quilômetro 79.

A interdição será realizada de terça (03) a quinta-feira (05), de 6h30 às 19 horas. Após a liberação, o trânsito seguirá em sistema pare-e-siga.

deslizamento das rochas, em 6 de fevereiro, o trânsito no local ficou completamente interditado por 26 dias. Desde o, em 6 de fevereiro, o trânsito no local ficou completamente interditado por 26 dias.

A previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é de que as obras no local sejam concluídas em agosto.

ALTERNATIVAS

Os veículos com até 12 toneladas poderão passar pela ES 446, que liga Colatina a Itaguaçu. Os veículos mais pesados deverão passar por Santa Teresa e Itaguaçu na ES 080.