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Entre Colatina e Baixo Guandu

BR 259 será interditada para novas detonações

A interdição será realizada de terça (03) a quinta-feira (05), de 6h30 às 19 horas

Publicado em 01 de Abril de 2018 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2018 às 18:17
Obras na BR 259 devem ser concluídas em agosto Crédito: Divulgação/DNIT
A BR 259 será novamente interditada entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu, na região Noroeste do Estado. O motivo é a detonação de novas pedras no quilômetro 79.
A interdição será realizada de terça (03) a quinta-feira (05), de 6h30 às 19 horas. Após a liberação, o trânsito seguirá em sistema pare-e-siga.
Desde o deslizamento das rochas, em 6 de fevereiro, o trânsito no local ficou completamente interditado por 26 dias.
A previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é de que as obras no local sejam concluídas em agosto.
ALTERNATIVAS
Os veículos com até 12 toneladas poderão passar pela ES 446, que liga Colatina a Itaguaçu. Os veículos mais pesados deverão passar por Santa Teresa e Itaguaçu na ES 080.
 

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