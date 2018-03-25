BR 259 será interditada para nova detonação de rochas nesta semana

A BR 259 voltará a ser fechada entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. O motivo é a detonação de novas pedras no quilômetro 79. A interdição será realizada de segunda (26) a quarta-feira (28), das 6h às 18 horas. Durante a noite, o trânsito será liberado em sistema pare-e-siga.
Enquanto a BR 259 estiver interditada, os veículos com até 12 toneladas poderão passar pela ES 446, que liga Colatina a Itaguaçu. Os veículos mais pesados deverão passar por Santa Teresa e Itaguaçu.
Desde o rolamento das rochas, em 6 de fevereiro, o trânsito no local ficou completamente interditado por 26 dias. A previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é que a obra no quilômetro 79 termine em agosto.