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BR 259 será interditada para nova detonação de rochas nesta semana

A interdição será realizada de segunda (26) a quarta-feira (28), das 6h às 18 horas. Durante a noite, o trânsito será liberado em sistema pare-e-siga

Publicado em 24 de Março de 2018 às 22:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 22:20
BR 259, a estrada do abandono no ES Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
A BR 259 voltará a ser fechada entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. O motivo é a detonação de novas pedras no quilômetro 79. A interdição será realizada de segunda (26) a quarta-feira (28), das 6h às 18 horas. Durante a noite, o trânsito será liberado em sistema pare-e-siga.
Enquanto a BR 259 estiver interditada, os veículos com até 12 toneladas poderão passar pela ES 446, que liga Colatina a Itaguaçu. Os veículos mais pesados deverão passar por Santa Teresa e Itaguaçu.
Desde o rolamento das rochas, em 6 de fevereiro, o trânsito no local ficou completamente interditado por 26 dias. A previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é que a obra no quilômetro 79 termine em agosto.

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