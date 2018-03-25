BR 259 será interditada para nova detonação de rochas nesta semana

A BR 259 voltará a ser fechada entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. O motivo é a detonação de novas pedras no quilômetro 79. A interdição será realizada de segunda (26) a quarta-feira (28), das 6h às 18 horas. Durante a noite, o trânsito será liberado em sistema pare-e-siga.