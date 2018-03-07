BR 259 em Colatina será interditada para detonações de rochas

O quilômetro 79 da BR 259, em Colatina, será interditado nesta quinta-feira (8) para novas detonações de pedras. A obra, que inclui retirada de rochas que correm o risco de deslizar e estabilização da encosta, deve demorar seis meses
O trecho ficará interditado de 6h30 às 17h30 desta quinta-feira (8).
PARE E SIGA
Do dia do rolamento das rochas, 6 de fevereiro, até o dia 2 de março, o trânsito no trecho ficou completamente interditado. Na última sexta-feira (2), o trecho foi liberado em meia pista para carros pequenos. Na segunda-feira (5), o Dnit também liberou a passagem de outros veículos, desde que o limite de peso seja de 10 toneladas. Para a fiscalização da pesagem foram instaladas duas balanças nas duas entradas da rodovia.
A previsão é de que uma nova avaliação no trecho seja feita nesta quinta-feira (8), e, a partir do resultado, deve sair a decisão de liberar ou não o trecho para todos os veículos.
BR 259 em colatina interditada para realização de obras