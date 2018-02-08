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Noroeste do ES

BR 259 continua interditada e sem previsão de liberação

A limpeza da via começou na manhã desta quarta-feira (07)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 12:37

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 12:37

Deslizamento de rochas interdita a BR 259 em Colatina
Os deslizamentos de rochas que aconteceram nesta terça-feira (06) continuam interditando a pista no quilômetro 79 da BR 259, em Itapina, distrito de Colatina, no Norte do Espírito Santo.
O incidente ocorreu por volta de 17h30 e atingiu um caminhão. Apesar do susto, não houve nenhum ferido. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a Defesa Civil, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados.
O DNIT informou que a pista encontra-se devidamente sinalizada e totalmente interditada, sem previsão para liberação até o momento. A limpeza da via começou nesta quarta (07), pela manhã.
A opção para os motoristas de carros de passeio é utilizar a ES-446, passando por Baixo Guandu, Itaimbé e Colatina, que possui parte pavimentada e parte de terra. O tráfego de carretas deve ser feito por Itaguaçu e Santa Teresa, no sentido Norte, descendo pela BR-101.
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) reforça que os trechos da ES 446 estão em plenas condições de tráfego, mas por se tratar de estrada estadual com trajeto por meio rural, os motoristas devem manter velocidade reduzida e atenção à pista.
 

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