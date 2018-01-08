BR 101 será interditada em dois trechos para detonação de rocha

A BR 101 será interditada em dois trechos de Ibiraçu, Norte do Estado, a partir das 13 horas desta segunda-feira (8), para detonação de rocha. A operação será realizada no Km 218, sentido sul, e no Km 216, sentido norte. A previsão do bloqueio total da pista é de uma hora. Caso seja necessário, haverá sistema pare e siga por cerca de quatro horas.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, a interdição será realizada cinco minutos antes do desmonte da rocha. O tráfego será liberado após autorização do profissional habilitado, limpeza e verificação da pista.
A operação é necessária para a duplicação do trecho. Nessa fase, além de Ibiraçu, as obras de duplicação estão concentradas nos municípios de João Neiva e Iconha.