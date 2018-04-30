Batida entre moto e ônibus deixa dois mortos em Linhares

Uma das vítimas foi transferida para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Amabily Caliman

Dois ocupantes de uma moto morreram depois que o veículo em que eles estavam bateu em um ônibus no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite deste domingo (29), por volta de 23h30.

Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que trafegava na Avenida Ouro Preto, no bairro Interlagos. Ao chegar ao cruzamento com a Rua José Rodrigues da Vitória, a moto colidiu na lateral do coletivo.

A PM informou que João Antônio Pianca conduzia a moto e morreu no local. O carona, um adolescente de 15 anos, foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares (HGL) e transferido para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos.