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Acidente

Batida entre moto e ônibus deixa dois mortos em Linhares

O acidente aconteceu na noite deste domingo (29), no bairro Interlagos

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 15:51
Uma das vítimas foi transferida para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Amabily Caliman
Dois ocupantes de uma moto morreram depois que o veículo em que eles estavam bateu em um ônibus no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite deste domingo (29), por volta de 23h30.
Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que trafegava na Avenida Ouro Preto, no bairro Interlagos. Ao chegar ao cruzamento com a Rua José Rodrigues da Vitória, a moto colidiu na lateral do coletivo.
A PM informou que João Antônio Pianca conduzia a moto e morreu no local. O carona, um adolescente de 15 anos, foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares (HGL) e transferido para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos.
Na batida, a porta e a escada dianteira foram danificadas. Com o impacto, o vidro da janela na parte de trás do motorista foi quebrado. O condutor do coletivo foi submetido ao teste do bafômetro e, de acordo com a PM, o exame não acusou ingestão de bebida alcoólica.

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