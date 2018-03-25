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Linhares

Batida entre caminhão e motocicleta deixa homem ferido na BR 101

Condutor da moto foi socorrido e levado para um hospital da região

Publicado em 25 de Março de 2018 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2018 às 18:28
O condutor de uma motocicleta que se envolveu em uma batida de frente com um caminhão, no quilômetro 135 da BR 101, ficou ferido após o acidente, que aconteceu neste domingo (25), em Jequitibá, zona rural de Linhares, Norte do Espírito Santo. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele seguia no sentido Salvador X Vitória, e não conseguiu reduzir a velocidade e colidiu em um caminhão que cruzava a rodovia.
A PRF foi acionada às 13h10 deste domingo (25). O motociclista foi socorrido pelo resgate da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, e levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O caminhoneiro não se feriu.
MAIS ACIDENTE
Por volta das 14h deste domingo (25), outro acidente de moto foi registrado em Linhares, desta vez na sede do município. Um motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após uma colisão com um carro no bairro Planalto. Ele foi levado para o Hospital Rio Doce, no centro da cidade.

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