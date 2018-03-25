Batida entre caminhão e motocicleta deixa homem ferido na BR 101

O condutor de uma motocicleta que se envolveu em uma batida de frente com um caminhão, no quilômetro 135 da BR 101, ficou ferido após o acidente, que aconteceu neste domingo (25), em Jequitibá, zona rural de Linhares, Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele seguia no sentido Salvador X Vitória, e não conseguiu reduzir a velocidade e colidiu em um caminhão que cruzava a rodovia.

A PRF foi acionada às 13h10 deste domingo (25). O motociclista foi socorrido pelo resgate da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, e levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O caminhoneiro não se feriu.

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