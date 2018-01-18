Banhista morre afogado em praia de Conceição da Barra

Um homem de 42 anos, identificado pela Polícia Militar como Wanderson Wallace Vieira, morreu afogado na praia de Guaxindiba, em Conceição da Barra, Norte do Estado. O fato foi registrado na tarde desta quarta-feira (17).
Uma testemunha contou aos militares que o banhista estava nadando próximo a um quiosque quando o perdeu de vista. Após alguns minutos, Wanderson voltou aparecer e foi socorrido por um guarda-vidas. O profissional fez os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição.
De acordo com o boletim policial, o hospital informou que o homem foi socorrido até o local, mas já encontrava-se morto, com características de afogamento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares.