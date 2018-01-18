Afogamento

Banhista morre afogado em praia de Conceição da Barra

Wanderson Wallace Vieira foi socorrido por um guarda-vidas e levado para o hospital da cidade, mas não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 18:48

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 18:48

Banhista morre afogado em praia de Conceição da Barra Crédito: Site Praia 360
Um homem de 42 anos, identificado pela Polícia Militar como Wanderson Wallace Vieira, morreu afogado na praia de Guaxindiba, em Conceição da Barra, Norte do Estado. O fato foi registrado na tarde desta quarta-feira (17).
Uma testemunha contou aos militares que o banhista estava nadando próximo a um quiosque quando o perdeu de vista. Após alguns minutos, Wanderson voltou aparecer e foi socorrido por um guarda-vidas. O profissional fez os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição.
De acordo com o boletim policial, o hospital informou que o homem foi socorrido até o local, mas já encontrava-se morto, com características de afogamento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares.
 

