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Crime

Bandidos tentam estuprar jovem em Guriri: 'Presente para seu pai'

A mãe da menor foi orientada a procurar o DPJ acompanhada do Conselho Tutelar para dar prosseguimento na apuração do fato

Publicado em 09 de Março de 2018 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 18:47
Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Uma adolescente de 16 anos foi vítima de tentativa de estupro na noite de quinta-feira (08) no balneário de Guriri, em São Mateus, região Norte do Estado. Segundo ela, os acusados disseram em voz alta "que era um presente para o pai".
A mãe da adolescente chamou a polícia após a filha chegar em casa do colégio, dizendo que três homens tentaram estuprá-la. De acordo com a Polícia Militar, a adolescente estava muito nervosa, com a calça toda rasgada e sentindo dores na barriga. Ela foi levada para o Hospital Dr Roberto Silvares para que fosse atendida.
A menor disse em depoimento que, após sair do colégio, percebeu que um veículo de cor preta a seguia e por isso mandou uma mensagem de texto para a mãe. Logo depois, dois homens morenos desceram do carro e a empurraram para dentro de uma quadra de esportes. Um outro homem dirigia o veículo.
Os suspeitos a seguraram pelo pescoço e rasgaram a calça que ela vestia. A vítima informou aos militares que não foi abusada sexualmente, mas que os criminosos teriam dito a ela em voz alta "que era um presente para o pai".
A mãe da menor foi orientada a procurar o DPJ acompanhada do Conselho Tutelar para dar prosseguimento na apuração do fato.

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