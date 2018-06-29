Bandidos roubam carro e trocam tiros com a PM em São Mateus

Seis bandidos foram perseguidos e trocaram vários tiros com policiais militares após roubarem um carro em São Mateus, no Norte do Estado, na tarde desta quinta-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar, um empresário procurou a corporação para informar que seu funcionário, um homem de 34 anos, havia sido assaltado no Córrego da Cerejeira, Zona Rural de São Mateus, na tarde de quinta. Os policiais, em contato com o funcionário, foram informados que seis indivíduos armados com pistolas e armas longas, que estavam a bordo de um veículo, modelo Nissan Versa, foram os autores do assalto.