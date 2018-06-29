Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
perseguição

Bandidos roubam carro e trocam tiros com a PM em São Mateus

Os militares efetuaram 64 disparos durante a troca de tiros com os criminosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 13:35

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 13:35

Ocorrência foi registrada ma Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução / Google Maps
Seis bandidos foram perseguidos e trocaram vários tiros com policiais militares após roubarem um carro em São Mateus, no Norte do Estado, na tarde desta quinta-feira (28).
De acordo com a Polícia Militar, um empresário procurou a corporação para informar que seu funcionário, um homem de 34 anos, havia sido assaltado no Córrego da Cerejeira, Zona Rural de São Mateus, na tarde de quinta. Os policiais, em contato com o funcionário, foram informados que seis indivíduos armados com pistolas e armas longas, que estavam a bordo de um veículo, modelo Nissan Versa, foram os autores do assalto. 
Os criminosos ordenaram que ele saísse do veículo e corresse. Depois efetuaram vários disparos ma direção do funcionário, mas não o acertaram.
Os bandidos fugiram levando uma aliança, documentos pessoais, um aparelho celular e o veículo que a vítima conduzia, modelo Saveiro, de cor verde, que possuía rastreador GPS.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim
Imagem de destaque
Por que a mesma dieta não funciona para todos?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados