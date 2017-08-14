Bandidos rendem produtores e levam mais de 5 toneladas de pimenta

Bandidos roubaram cinco toneladas do produto em fazenda de São Mateus Crédito: Sandra Pacheco / Arquivo

Um casal de produtores rurais foi rendido e roubado por quatro assaltantes encapuzados na fazenda onde mora, na região de Córrego Pouso Alegre, zona rural de São Mateus, Norte do Estado.

Segundo a Polícia Militar, os bandidos levaram 103 sacos de pimenta-do-reino, equivalente a 5 toneladas e 150 quilos do produto, além de um caminhão, uma espingarda calibre 36 e um revólver calibre 38 (ambos registrados), dois celulares e R$ 400 em dinheiro.

O crime foi registrado pela Polícia Militar na madrugada de sexta-feira (11). O produtor rural contou aos militares que os bandidos estavam de posse de arma de fogo. Eles entraram na propriedade e, com muita violência, renderam o produtor e o amarraram juntamente com a sua esposa.

Após o roubo, os criminosos fugiram em sentido desconhecido. Os militares fizeram patrulhamento na região, mas os acusados não foram localizados.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Patrimonial de São Mateus e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado e nenhum produto foi recuperado. Disse também que mais informações não serão passadas para não atrapalhar o trabalho da polícia.