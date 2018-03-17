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ES 010

Bandidos provocam colisão e mulher morre em acidente em Aracruz

A vítima dirigia um Chevrolet Montana que foi atingido por um Pajero conduzido por criminosos. O veículo que provocou o acidente tinha sido roubado em Coqueiral de Aracruz

Publicado em 17 de Março de 2018 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 20:19
Acidente na ES 010 deixou uma pessoa morta e duas feridas Crédito: Wladimir Crema
Uma comerciante morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde deste sábado (17), na Rodovia ES 010, em Aracruz, na região Norte do Estado. 
Bandidos provocam colisão e mulher morre em acidente em Aracruz
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma Mitsubishi Pajero foi roubado em Coqueiral de Aracruz e na fuga, os bandidos seguiram para a ES 010 em alta velocidade.
Em uma curva na rodovia, porém, os criminosos perderam o controle do carro, saíram da pista e bateram de frente com um Chevrolet Montana, em que estavam mãe e filho.
Com a colisão, a motorista do Chevrolet Montana, Eliane Izidio de Melo, de 54 anos, morreu no local. Já o filho dela, um adolescente de 16 anos, foi encaminhado para o Hospital São Camilo, em Aracruz. 
Um dos criminosos que estava no banco de trás do veículo roubado ficou preso às ferragens, foi socorrido e também foi encaminhado para o Hospital São Camilo, sob escolta policial. Testemunhas disseram que no veículo havia outros dois criminosos que conseguiram fugir. 
INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil de Aracruz informou que investiga se mais criminosos estariam no carro roubado, visto que o suspeito e algumas testemunhas disseram que havia mais pessoas no veículo.
A motorista do veículo, uma psicóloga, moradora de Coqueiral de Aracruz, disse em depoimento à polícia que iria dar uma palestra em uma igreja, mas enquanto estacionava o carro, foi abordada pelo criminoso que está internado no hospital. O suspeito teria se aproximado da vítima, sacado a arma e roubado o veículo. A psicóloga conseguiu reconhecer o assaltante e disse que ele agiu sozinho. 

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