Uma comerciante morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde deste sábado (17), na Rodovia ES 010, em Aracruz, na região Norte do Estado.
Bandidos provocam colisão e mulher morre em acidente em Aracruz
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma Mitsubishi Pajero foi roubado em Coqueiral de Aracruz e na fuga, os bandidos seguiram para a ES 010 em alta velocidade.
Em uma curva na rodovia, porém, os criminosos perderam o controle do carro, saíram da pista e bateram de frente com um Chevrolet Montana, em que estavam mãe e filho.
Com a colisão, a motorista do Chevrolet Montana, Eliane Izidio de Melo, de 54 anos, morreu no local. Já o filho dela, um adolescente de 16 anos, foi encaminhado para o Hospital São Camilo, em Aracruz.
Um dos criminosos que estava no banco de trás do veículo roubado ficou preso às ferragens, foi socorrido e também foi encaminhado para o Hospital São Camilo, sob escolta policial. Testemunhas disseram que no veículo havia outros dois criminosos que conseguiram fugir.
INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil de Aracruz informou que investiga se mais criminosos estariam no carro roubado, visto que o suspeito e algumas testemunhas disseram que havia mais pessoas no veículo.
A motorista do veículo, uma psicóloga, moradora de Coqueiral de Aracruz, disse em depoimento à polícia que iria dar uma palestra em uma igreja, mas enquanto estacionava o carro, foi abordada pelo criminoso que está internado no hospital. O suspeito teria se aproximado da vítima, sacado a arma e roubado o veículo. A psicóloga conseguiu reconhecer o assaltante e disse que ele agiu sozinho.