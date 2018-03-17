Acidente na ES 010 deixou uma pessoa morta e duas feridas Crédito: Wladimir Crema

Uma comerciante morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde deste sábado (17), na Rodovia ES 010, em Aracruz, na região Norte do Estado.

Your browser does not support the audio element. Bandidos provocam colisão e mulher morre em acidente em Aracruz

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma Mitsubishi Pajero foi roubado em Coqueiral de Aracruz e na fuga, os bandidos seguiram para a ES 010 em alta velocidade.

Em uma curva na rodovia, porém, os criminosos perderam o controle do carro, saíram da pista e bateram de frente com um Chevrolet Montana, em que estavam mãe e filho.

Com a colisão, a motorista do Chevrolet Montana, Eliane Izidio de Melo, de 54 anos, morreu no local. Já o filho dela, um adolescente de 16 anos, foi encaminhado para o Hospital São Camilo, em Aracruz.

Um dos criminosos que estava no banco de trás do veículo roubado ficou preso às ferragens, foi socorrido e também foi encaminhado para o Hospital São Camilo, sob escolta policial. Testemunhas disseram que no veículo havia outros dois criminosos que conseguiram fugir.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil de Aracruz informou que investiga se mais criminosos estariam no carro roubado, visto que o suspeito e algumas testemunhas disseram que havia mais pessoas no veículo.