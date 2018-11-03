Bandidos invadem casa e deixam família amarrada em Conceição da Barra

Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação

Conceição da Barra, na região norte Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (02). Os criminosos fugiram levando uma motocicleta de cor vermelha, três celulares, uma televisão, uma motosserra, várias peças de roupas e duas mochilas pretas. Bandidos armados invadiram uma casa e amarraram uma família em um quarto da residência durante um assalto em, na região norte Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (02). Os criminosos fugiram levando uma motocicleta de cor vermelha, três celulares, uma televisão, uma motosserra, várias peças de roupas e duas mochilas pretas.

De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha informou que dois indivíduos armados invadiram a casa de seu irmão, no Córrego São Domingos e anunciaram o assalto. Os criminosos levaram as três pessoas que estavam na casa, sendo o pai, a mãe e a filha, para dentro de um quarto e depois os amarraram.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram as vítimas em estado de choque.

Segundo testemunhas, um dos criminosos seria um homem que havia saído recentemente da cadeia e estava roubando a região, junto com um comparsa.

Além disso, o suspeito ainda estaria escondido no mesmo local, no Córrego São Domingos, em que o assalto aconteceu. Os militares realizaram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.