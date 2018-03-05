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Norte do ES

Bandidos invadem bar e são detidos pela polícia em Linhares

Os militares fizeram buscas na região e localizaram o veículo e os suspeitos

Publicado em 04 de Março de 2018 às 22:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2018 às 22:10
Dois bandidos invadiram um bar, assaltaram clientes e, na fuga, foram presos pela polícia em Linhares, região Norte do Estado.
Uma das vítimas disse, em depoimento à Polícia Militar, que dois homens entraram no bar, localizado no bairro Conceição, na noite de sábado (03), e anunciaram o assalto. Apenas um deles estava armado com um revólver.
Os criminosos roubaram celulares, um relógio de marca e cerca de R$400 dos clientes. Um dos bandidos foi até o caixa do estabelecimento e exigiu que fosse entregue o dinheiro, cerca de R$ 200,00, e vários pacotes de cigarro.
VEÍCULO LOCALIZADO
Após o roubo, os suspeitos fugiram em um veículo prata. Os militares fizeram buscas na região e localizaram o veículo.
Durante a abordagem, três suspeitos estavam dentro do carro, onde a polícia encontrou um revólver calibre 38 e várias carteiras de cigarro. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Linhares juntamente com o veículo e os objetos apreendidos.
 

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