Bandidos invadem bar e são detidos pela polícia em Linhares

Dois bandidos invadiram um bar, assaltaram clientes e, na fuga, foram presos pela polícia em Linhares , região Norte do Estado.

Uma das vítimas disse, em depoimento à Polícia Militar, que dois homens entraram no bar, localizado no bairro Conceição, na noite de sábado (03), e anunciaram o assalto. Apenas um deles estava armado com um revólver.

Os criminosos roubaram celulares, um relógio de marca e cerca de R$400 dos clientes. Um dos bandidos foi até o caixa do estabelecimento e exigiu que fosse entregue o dinheiro, cerca de R$ 200,00, e vários pacotes de cigarro.

VEÍCULO LOCALIZADO

Após o roubo, os suspeitos fugiram em um veículo prata. Os militares fizeram buscas na região e localizaram o veículo.

Durante a abordagem, três suspeitos estavam dentro do carro, onde a polícia encontrou um revólver calibre 38 e várias carteiras de cigarro. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Linhares juntamente com o veículo e os objetos apreendidos.