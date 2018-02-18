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Assalto

Bandidos encapuzados invadem bar e roubam clientes em Jaguaré

Três indivíduos encapuzados saíram à pé de um cafezal próximo ao estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2018 às 17:23

Publicado em 18 de Fevereiro de 2018 às 17:23

A polícia fez buscas mas ninguém foi encontrado Crédito: Divulgação
Três criminosos armados invadiram um bar em Jaguaré, região Norte do Estado, e roubaram clientes. Uma das vítimas informou à polícia que estava no estabelecimento, localizado na zona rural do município, na noite de sábado (17), quando por volta de 22h30, três indivíduos encapuzados saíram à pé de um cafezal próximo.
Os criminosos sacaram as armas e anunciaram o assalto. Um deles apontou a arma para um cliente e exigiu que ele entregasse a chave da moto.
Enquanto isso, o segundo criminoso apontou a arma para outro cliente do bar e exigiu que fosse entregue a carteira. 
Após o assalto, os clientes informaram que dois criminosos fugiram na moto roubada em sentido a localidade de Nestor Gomes. Já o terceiro bandido fugiu à pé.
O proprietário do bar informou aos militares que estava dentro do estabelecimento no momento do ocorrido e apenas ouviu barulhos, mas quando foi ver o que era, os assaltantes já não estavam mais no local.
A polícia realizou buscas nas redondezas, mas nenhum suspeito foi encontrado.

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