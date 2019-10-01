Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Pedro Canário

Bandidos armados amarram casal e roubam casa no Norte do ES

Três criminosos invadiram a residência, na zona rural do município, na noite desta segunda-feira (30). Eles roubaram objetos pessoais e uma moto. Em seguida, fugiram.

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 14:11

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

01 out 2019 às 14:11
O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo Crédito: Leonardo Goliver
A insegurança vivida por moradores do interior de Jaguaré chegou também a Pedro Canário, na Região Norte do Estado. Na noite desta segunda-feira (30), um casal foi feito refém e depois foi amarrado por bandidos armados na zona rural do município. Os criminosos roubaram a residência e depois fugiram.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas, de 49 e 56 anos, estavam em casa quando foram surpreendidos por três suspeitos. Um dos acusados portava uma arma longa de dois canos. Os bandidos ameaçaram o casal, que foi amarrado enquanto eles roubaram a residência.
> Encapuzados invadem casa e fazem família e até bebê reféns em Jaguaré
Foram levados frascos de perfume, roupas, uma aliança, um celular e uma motocicleta. Em seguida, os criminosos fugiram, deixando as vítimas amarradas. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados.

"POLICIAMENTO OSTENSIVO"

Em nota, a Polícia Militar informou que está atenta aos crimes que têm acontecido na região atendida pelo 13º Batalhão e ressalta que, conforme sua missão inconstitucional, realiza policiamento ostensivo diariamente em toda a região, com patrulhamento preventivo 24 horas por dia, além de operações constantes de saturação, abordagens e cercos táticos.
“Vale reforçar que a comunidade pode colaborar com a polícia através dos canais oficiais. Fatos como o caso em questão devem ser relatados à polícia através do Disque-Denúncia (181), para que seja investigado pela Polícia Civil”, ressalta a nota.

POLÍCIA CIVIL

Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu à demanda feita pela reportagem de A Gazeta. O texto será atualizado quando a resposta for enviada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados