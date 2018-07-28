Bandido pede desculpas após assaltar mulher em Conceição da Barra

Crédito: Pixabay

Um bandido pediu desculpas após assaltar uma mulher em Conceição da Barra , região Norte do Espírito Santo. De acordo com o depoimento da vítima à Polícia Militar, ela passava pelo Centro da cidade, na noite de quarta-feira (25), por volta de 21 horas, quando foi abordada por dois indivíduos, um que estava de bicicleta e outro a pé.

O criminoso que estava a pé, colocou a mão na cintura, para simular que estava armado, e perguntou à vítima sobre o celular dela. Logo em seguida, antes que ela respondesse, o indivíduo pegou a bolsa que ela carregava, abriu e pegou o aparelho.

Antes de fugir, o bandido ainda tentou se explicar, dizendo que estava roubando para pagar uma dívida de drogas. Nesse momento, segundo à vítima, o criminoso pediu desculpas várias vezes, enquanto falava para a mulher não olhar para ele.