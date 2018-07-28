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Norte do ES

Bandido pede desculpas após assaltar mulher em Conceição da Barra

Criminoso ainda permitiu que vítima retirasse o cartão de memória e o chip do aparelho

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 22:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 22:23
Crédito: Pixabay
Um bandido pediu desculpas após assaltar uma mulher em Conceição da Barra, região Norte do Espírito Santo. De acordo com o depoimento da vítima à Polícia Militar, ela passava pelo Centro da cidade, na noite de quarta-feira (25), por volta de 21 horas, quando foi abordada por dois indivíduos, um que estava de bicicleta e outro a pé.
O criminoso que estava a pé, colocou a mão na cintura, para simular que estava armado, e perguntou à vítima sobre o celular dela. Logo em seguida, antes que ela respondesse, o indivíduo pegou a bolsa que ela carregava, abriu e pegou o aparelho.
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Antes de fugir, o bandido ainda tentou se explicar, dizendo que estava roubando para pagar uma dívida de drogas. Nesse momento, segundo à vítima, o criminoso pediu desculpas várias vezes, enquanto falava para a mulher não olhar para ele.
A vítima ainda pediu para que pudesse retirar o chip e o cartão de memória do celular. O criminoso então, atendeu o pedido, e fugiu.

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