Bandido armado rouba R$12 mil de supermercado em São Mateus

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Um bandido armado entrou em um supermercado e roubou R$ 12 mil em

, região Norte do Estado. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira (07).

O representante do estabelecimento informou à Polícia Militar que um indivíduo de camisa vermelha chegou na sala da administração com um revólver na mão e anunciou o assalto.

O suspeito rendeu os funcionários, pegou um malote com cerca de R$12 mil reais em espécie e uma quantia em cheques. Após o crime, o assaltante fugiu.