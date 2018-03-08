Bandido armado rouba R$12 mil de supermercado em São Mateus

Um bandido armado entrou em um supermercado e roubou R$ 12 mil em
, região Norte do Estado. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira (07).
O representante do estabelecimento informou à Polícia Militar que um indivíduo de camisa vermelha chegou na sala da administração com um revólver na mão e anunciou o assalto.
O suspeito rendeu os funcionários, pegou um malote com cerca de R$12 mil reais em espécie e uma quantia em cheques. Após o crime, o assaltante fugiu.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o criminoso não foi localizado. O supermercado possui sistema de monitoramento que registrou toda ação do indivíduo. A Polícia Civil de São Mateus informou que está investigando o caso, e para não atrapalhar o andamento das investigações, não mencionou o bairro onde aconteceu o crime.