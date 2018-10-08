Banco é arrombado em São Roque do Canaã

Uma agência bancária foi arrombada no município de São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado.De acordo com a Polícia Militar, um cliente que entrou na agência, localizada no Centro, na manhã de domingo (08), para sacar dinheiro, percebeu que a porta do banco estava arrombada e ligou para a polícia.
No local, os militares constataram que a fechadura da porta de entrada do banco havia sido danificada. No interior da agência, os militares identificaram que a parte da frente de um caixa eletrônico foi arrombado e, para tentar encobrir o dano, os criminosos colocaram um banner no local. Além disso, uma parede de gesso da agência também foi danificada.
Não foi informado a quantia que teria sido levada pelos criminosos. A PM fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.
A assessoria do banco Bradesco informou que está avaliando os danos para retomar as atividades o mais breve possível e, por isso, não haverá atendimento na agência.
Os clientes da cidade poderão fazer suas transações nas unidades do Bradesco Expresso, correspondente bancário que oferece atendimento em estabelecimentos comerciais em horário diferenciado espalhados na cidade.