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Banco é arrombado em São Roque do Canaã

A PM fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 14:21

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 14:21

Caso chocou os moradores de São Roque do Canaã Crédito: Divulgação
Uma agência bancária foi arrombada no município de São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado.De acordo com a Polícia Militar, um cliente que entrou na agência, localizada no Centro, na manhã de  domingo (08), para sacar dinheiro, percebeu que a porta do banco estava arrombada e ligou para a polícia.
No local, os militares constataram que a fechadura da porta de entrada do banco havia sido danificada. No interior da agência, os militares identificaram que a parte da frente de um caixa eletrônico foi arrombado e, para tentar encobrir o dano, os criminosos colocaram um banner no local. Além disso, uma parede de gesso da agência também foi danificada. 
Não foi informado a quantia que teria sido levada pelos criminosos. A PM fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.
A assessoria do banco Bradesco informou que está avaliando os danos para retomar as atividades o mais breve possível e, por isso, não haverá atendimento na agência.
Os clientes da cidade poderão fazer suas transações nas unidades do Bradesco Expresso, correspondente bancário que oferece atendimento em estabelecimentos comerciais em horário diferenciado espalhados na cidade. 

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