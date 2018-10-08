Banco é arrombado em São Roque do Canaã

Caso chocou os moradores de São Roque do Canaã Crédito: Divulgação

São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado.De acordo com a Polícia Militar, um cliente que entrou na agência, localizada no Centro, na manhã de domingo (08), para sacar dinheiro, percebeu que a porta do banco estava arrombada e ligou para a polícia. Uma agência bancária foi arrombada no município de, no Noroeste do Estado.De acordo com a Polícia Militar, um cliente que entrou na agência, localizada no Centro, na manhã de domingo (08), para sacar dinheiro, percebeu que a porta do banco estava arrombada e ligou para a polícia.

No local, os militares constataram que a fechadura da porta de entrada do banco havia sido danificada. No interior da agência, os militares identificaram que a parte da frente de um caixa eletrônico foi arrombado e, para tentar encobrir o dano, os criminosos colocaram um banner no local. Além disso, uma parede de gesso da agência também foi danificada.

Não foi informado a quantia que teria sido levada pelos criminosos. A PM fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

A assessoria do banco Bradesco informou que está avaliando os danos para retomar as atividades o mais breve possível e, por isso, não haverá atendimento na agência.