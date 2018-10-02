Baixo nível do Rio Santa Maria provoca rodízio de água em São Roque

Crédito: Fernando Madeira - GZ

Começou nesta terça-feira (02) e seguirá por tempo indeterminado o rodízio no abastecimento de água no município de

, no Noroeste do Estado. O motivo é o baixo nível do Rio Santa Maria do Doce.

De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), que é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água, o rio Santa Maria do Doce chegou ao nível crítico por conta do longo período sem chuva na região e a previsão é de que o abastecimento seja normalizado somente quando o rio oferecer condições.

O Rio Santa Maria do Doce era a principal fonte de captação de água no município. Agora, segundo a Cesan, o abastecimento será realizado por meio de poços e Barragem do Córrego Seco.

A Prefeitura de São Roque do Canaã pediu para que os moradores economizem água.

RODÍZIO

A Cesan informou que o rodízio funcionará através do abastecimento dos bairros, de acordo com dias pares e ímpares da semana. Confira a lista.

Dias pares

 Centro (margem direita do Rio Santa Maria do Doce), São Roquinho, Cinco Casinhas, Vila Torezani, Nossa Senhora das Graças e Sítio Recreio.

Dias ímpares