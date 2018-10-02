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Por tempo indeterminado

Baixo nível do Rio Santa Maria provoca rodízio de água em São Roque

A previsão é de que o abastecimento seja normalizado somente quando o rio oferecer condições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 20:46

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 20:46

Crédito: Fernando Madeira - GZ
Começou nesta terça-feira (02) e seguirá por tempo indeterminado o rodízio no abastecimento de água no município de
São Roque do Canaã
, no Noroeste do Estado. O motivo é o baixo nível do Rio Santa Maria do Doce. 
De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), que é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água, o rio Santa Maria do Doce chegou ao nível crítico por conta do longo período sem chuva na região e a previsão é de que o abastecimento seja normalizado somente quando o rio oferecer condições.
O Rio Santa Maria do Doce era a principal fonte de captação de água no município. Agora, segundo a Cesan, o abastecimento será realizado por meio de poços e Barragem do Córrego Seco.
A Prefeitura de São Roque do Canaã pediu para que os moradores economizem água.
RODÍZIO
A Cesan informou que o rodízio funcionará através do abastecimento dos bairros, de acordo com dias pares e ímpares da semana. Confira a lista.
Dias pares
 Centro (margem direita do Rio Santa Maria do Doce), São Roquinho, Cinco Casinhas, Vila Torezani, Nossa Senhora das Graças e Sítio Recreio.
Dias ímpares
 Vila Espanhola, Vila Verde, São Bento, Centro (Rua Gil Veloso), Santa Luzia e São Jacinto

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