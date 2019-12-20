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Descaso

Baixo Guandu tem duas estações de tratamento de esgoto abandonadas

Atualmente, os resíduos do município são despejados no Rio Guandu - que é um dos principais afluentes do Rio Doce. Esse problema já poderia ter sido resolvido, mas se tornou uma novela que se arrasta há quase 20 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 21:55

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 21:55

Baixo Guandu tem duas estações de tratamento de esgoto abandonadas Crédito: Reprodução TV Gazeta
A população de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, sofre com a falta de tratamento de esgoto. Atualmente, os resíduos do município são despejados no Rio Guandu - que é um dos principais afluentes do Rio Doce. Esse problema já poderia ter sido resolvido, mas se tornou uma novela que se arrasta há quase 20 anos.
Em 1999, a cidade recebeu recursos da Funasa (Fundação Nacional da Saúde) para construção de um sistema de tratamento de esgoto, o serviço foi iniciado mas teve as obras paralisadas devido a irregularidades na licitação.
Em 2012, outra tentativa de resolver o problema. O governo do Estado liberou R$ 1,18 milhão em recursos para a construção de um novo sistema, mas a história se repetiu, os trabalhos foram interrompidos por problemas na licitação e mais uma vez o projeto não foi concluído.
Os sistemas de tratamento que começaram a ser construídos estão abandonados, e de acordo com a Prefeitura não existe a possibilidade de recuperação das estruturas.
Esse sistema não serve mais para o tratamento de esgoto, ela está totalmente corroído pelos efeitos do tempo, destacou o prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros.
Em números atualizados, a prefeitura estima que foram desperdiçados mais de R$ 2 milhões e 300 mil nessas estações que estão sem condições de uso.

PREFEITURA PLANEJA NOVA ESTAÇÃO

O Prefeito da cidade destacou que uma licitação para a construção de uma nova estação de tratamento deve ser feita em 2020. Os recursos para essa obra estão garantidos, a fundação Renova liberou cerca de R$ 12 milhões para o município como forma de compensação pelos danos ambientais causados pela tragédia de Mariana em novembro de 2015.

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