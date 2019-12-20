Baixo Guandu tem duas estações de tratamento de esgoto abandonadas Crédito: Reprodução TV Gazeta

A população de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, sofre com a falta de tratamento de esgoto. Atualmente, os resíduos do município são despejados no Rio Guandu - que é um dos principais afluentes do Rio Doce. Esse problema já poderia ter sido resolvido, mas se tornou uma novela que se arrasta há quase 20 anos.

Em 1999, a cidade recebeu recursos da Funasa (Fundação Nacional da Saúde) para construção de um sistema de tratamento de esgoto, o serviço foi iniciado mas teve as obras paralisadas devido a irregularidades na licitação.

Em 2012, outra tentativa de resolver o problema. O governo do Estado liberou R$ 1,18 milhão em recursos para a construção de um novo sistema, mas a história se repetiu, os trabalhos foram interrompidos por problemas na licitação e mais uma vez o projeto não foi concluído.

Os sistemas de tratamento que começaram a ser construídos estão abandonados, e de acordo com a Prefeitura não existe a possibilidade de recuperação das estruturas.

Esse sistema não serve mais para o tratamento de esgoto, ela está totalmente corroído pelos efeitos do tempo, destacou o prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros.

Em números atualizados, a prefeitura estima que foram desperdiçados mais de R$ 2 milhões e 300 mil nessas estações que estão sem condições de uso.

PREFEITURA PLANEJA NOVA ESTAÇÃO