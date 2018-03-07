Assessores de vereadora afastada por suspeita de rachid são exonerados

A Câmara Municipal de Linhares exonerou os 12 assessores da vereadora Rosa Ivânia Euzébio dos Santos, a Rosinha Guerreira (PSDC), afastada do cargo por suspeita de rachid, que ocorre quando um político se apropria de uma parte do salário que seria pago ao servidor contratado por ele. De acordo com a Câmara, a exoneração se deve à decisão judicial de afastamento da parlamentar.

Rosinha foi afastada após a Câmara ser notificada pela Justiça nesta segunda-feira (5). Apesar do afastamento, ela continuará recebendo salário de R$ 6.192,00 por uma carga horária de 30 horas semanais, conforme entendimento da Justiça. Ficam suspensos apenas os direitos legislativos da vereadora.

Rosinha chegou a ser presa na segunda-feira da semana passada (26), e levada para o Centro Prisional Feminino de Colatina. Na noite de sexta (2), após autorização da Justiça, deixou a unidade prisional. A prisão da vereadora fez parte da Operação Salário Amigo, realizada pelo Ministério Público Estadual (MPES).