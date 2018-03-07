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Linhares

Assessores de vereadora afastada por suspeita de rachid são exonerados

De acordo com a Câmara Municipal de Linhares, a exoneração se deve à decisão judicial de afastamento da parlamentar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 15:09

Publicado em 07 de Março de 2018 às 15:09

A Câmara Municipal de Linhares exonerou os 12 assessores da vereadora Rosa Ivânia Euzébio dos Santos, a Rosinha Guerreira (PSDC), afastada do cargo por suspeita de rachid, que ocorre quando um político se apropria de uma parte do salário que seria pago ao servidor contratado por ele. De acordo com a Câmara, a exoneração se deve à decisão judicial de afastamento da parlamentar.
Rosinha foi afastada após a Câmara ser notificada pela Justiça nesta segunda-feira (5). Apesar do afastamento, ela continuará recebendo salário de R$ 6.192,00 por uma carga horária de 30 horas semanais, conforme entendimento da Justiça. Ficam suspensos apenas os direitos legislativos da vereadora.
Rosinha chegou a ser presa na segunda-feira da semana passada (26), e levada para o Centro Prisional Feminino de Colatina. Na noite de sexta (2), após autorização da Justiça, deixou a unidade prisional. A prisão da vereadora fez parte da Operação Salário Amigo, realizada pelo Ministério Público Estadual (MPES).
No depoimento que prestou após ser presa, Rosinha disse que usava esse dinheiro para comprar medicamentos, cestas básicas e ajudar a população, de acordo com seu advogado, Cleylton Mendes.

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