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Assaltantes encapuzados roubam malote com R$ 20 mil de supermercado em São Mateus

Os bandidos ameaçaram a vítima e exigiram que ela entregasse um malote, com R$20 mil em espécie e um aparelho celular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 13:36

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 13:36

A vítima foi orientada a procurar a delegacia Crédito: Reprodução / Google Maps
Dois assaltantes armados invadiram um supermercado e levaram um malote com R$ 20 mil em São Mateus, na Região Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima informou que, ao chegar no estritório do supermercado, localizado no bairro Vila Nova, na manhã desta quinta-feira (06), foi rendido por dois indivíduos armados e encapuzados. 
Os bandidos ameaçaram a vítima e exigiram que ela entregasse um malote, com R$ 20 mil em espécie, e um aparelho celular.
O estabelecimento possui circuito de monitoramento interno, que filmou o momento do roubo.
Na fuga, os criminosos usaram duas bicicletas e seguiram em direção ao bairro Vila Verde. Os militares informaram que realizaram buscas pela região, mas não conseguiram localizar os suspeitos.
A vítima foi orientada a procurar a delegacia e mostrar o conteúdo das imagens do roubo para futuras investigações sobre o fato.

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