Assaltantes encapuzados roubam malote com R$ 20 mil de supermercado em São Mateus

A vítima foi orientada a procurar a delegacia Crédito: Reprodução / Google Maps

São Mateus, na Região Norte do Estado. Dois assaltantes armados invadiram um supermercado e levaram um malote com R$ 20 mil em, na Região Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima informou que, ao chegar no estritório do supermercado, localizado no bairro Vila Nova, na manhã desta quinta-feira (06), foi rendido por dois indivíduos armados e encapuzados.

Os bandidos ameaçaram a vítima e exigiram que ela entregasse um malote, com R$ 20 mil em espécie, e um aparelho celular.

O estabelecimento possui circuito de monitoramento interno, que filmou o momento do roubo.

Na fuga, os criminosos usaram duas bicicletas e seguiram em direção ao bairro Vila Verde. Os militares informaram que realizaram buscas pela região, mas não conseguiram localizar os suspeitos.