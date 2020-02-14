Arrombamentos em lojas de Rio Bananal deixam moradores preocupados

Os constantes registros de arrombamentos na cidade estão deixando os moradores inseguros Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

Uma sequência de arrombamentos na cidade de Rio Bananal , na Região Norte do Espírito Santo, tem deixado moradores preocupados e com medo. Quem possui lojas no município reclama da insegurança.

A proprietária de uma loja não quis se identificar, mas revelou ter tido um prejuízo de R$ 2 mil após o estabelecimento dela ser arrombado. Segundo ela, em três anos, essa é a primeira vez que o local foi invadido.

Já o Mauro Bianchi é comerciante e proprietário de uma loja de produtos e acessórios para celulares, que também fica no Centro de Rio Bananal. Segundo ele, o local foi alvo de criminosos há cerca de quatro meses.

Quebraram a porta, arrombaram as vitrines, roubaram R$ 30 mil em mercadorias. Um baita prejuízo e até agora a gente não conseguiu recuperar nada, comentou Bianchi em entrevista à TV Gazeta Norte.

Segundo os comerciantes, a maioria das ocorrências são registradas durante a madrugada e, por esse motivo, eles cobram mais policiamento nas ruas da cidade.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Questionada, a Polícia Militar informou que realiza patrulhamento no município de Rio Bananal 24 horas por dia, todos os dias da semana. No entanto, não informou se vai se reunir com os comerciantes para discutir outras ações preventivas.

Sobre os furtos, a Polícia Civil disse que ninguém foi preso e qualquer informação que ajude na identificação de suspeitos pode ser feita pelo telefone 181.