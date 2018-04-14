Arrependido, jovem pede para ser preso de novo, diz polícia

Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Arquivo/GZ

A Polícia Militar de Linhares registrou um boletim de ocorrência, no mínimo, curioso. Um detento, que diz ter saído do presídio na última quarta-feira (11), procurou a Penitenciária Regional de Linhares na tarde desta sexta-feira (13) para se entregar.

O homem de 28 anos, identificado apenas como Rodrigo, foi até a portaria da penitenciária e disse, segundo a polícia, que era detento e que queria se entregar para ser preso novamente.

O suspeito afirmou aos policiais militares que fugiu da Penitenciaria Agrícola do Espirito Santo (PAES), em Viana, na quarta-feira.

Militares foram ao local e, ao checarem o sistema prisional e a ficha do detento, foi constatada a saída dele. Em seguida, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Linhares.

POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que não tem como apurar as informações dessa ocorrência, pois ocorrências geradas e finalizadas em plantão anterior, durante finais de semana, não ficam à disposição da assessoria de comunicação.

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