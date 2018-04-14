Arrependido, jovem pede para ser preso de novo, diz polícia

A Polícia Militar de Linhares registrou um boletim de ocorrência, no mínimo, curioso. Um detento, que diz ter saído do presídio na última quarta-feira (11), procurou a Penitenciária Regional de Linhares na tarde desta sexta-feira (13) para se entregar.
O homem de 28 anos, identificado apenas como Rodrigo, foi até a portaria da penitenciária e disse, segundo a polícia, que era detento e que queria se entregar para ser preso novamente.
O suspeito afirmou aos policiais militares que fugiu da Penitenciaria Agrícola do Espirito Santo (PAES), em Viana, na quarta-feira.
Militares foram ao local e, ao checarem o sistema prisional e a ficha do detento, foi constatada a saída dele. Em seguida, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Linhares.
POLÍCIA CIVIL
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que não tem como apurar as informações dessa ocorrência, pois ocorrências geradas e finalizadas em plantão anterior, durante finais de semana, não ficam à disposição da assessoria de comunicação.
SEJUS
De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Rodrigo de Almeida Silva cumpria pena em regime semiaberto na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes) e, no dia 11/04/2018 não retornou do trabalho para a unidade prisional e, desde então, passou a ser procurado pela polícia. Porém, no dia 14/04/2018, o detento apresentou-se espontaneamente e está no Centro de Ressocialização de Linhares.