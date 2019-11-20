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Acúmulo de água

Aracruz e Linhares registram maiores volumes de chuva no ES

Nas duas cidades da região Norte foram registrados nas últimas 24 horas mais de 110 milímetros de chuva. Vários pontos de alagamentos se formaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 20:48

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 20:48

Durante todo o dia desta quarta-feira (20) choveu forte em Linhares e vários pontos de alagamentos foram registrados Crédito: Internauta
As cidades de Aracruz e Linhares, na região Norte, registraram nas últimas 24 horas mais de 110 milímetros de chuva - volumes mais altos do Estado no período. O levantamento é da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.
Em Aracruz o período com maior intensidade foi ao longo desta terça-feira (19). Foram mais de 132 milímetros de chuva. Foram registrados alagamentos em diversos pontos na área central da cidade e nos bairros Bairro de Fátima, São Camilo, Vila Rica e Centro. Mesmo com a chuva fraca, a Defesa Civil continua monitorando o município.
Já em Linhares, a chuva forte atingiu a cidade durante todo o dia desta quarta-feira (20). Segundo o relatório, foram 112 milímetros acumulados. Em vários vídeos feitos por moradores é possível ver a quantidade de água que tomou conta da cidade.
Em uma das imagens é possível ver que algumas ruas ficaram completamente submersas. Nas proximidades da sede da prefeitura, o prédio ficou ilhado. Até um caminhão teve dificuldade para trafegar na região. Vários carros que estavam estacionados nas ruas do Centro da cidade ficaram cercados pela água.
Vídeos flagraram também o funcionário de uma loja de piscinas recolhendo os produtos no meio da rua. A quantidade de chuva foi tanta que até um hospital particular que fica no bairro Colina, em Linhares, teve o prédio invadido pela água. Os funcionários precisaram agir rápido para limpar o local. De acordo com o hospital, a água entrou nos corredores, mas os atendimentos não precisaram ser interrompidos.

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Segundo a prefeitura de Linhares, a Defesa Civil Municipal registrou vários pontos de alagamentos em várias regiões da cidade, porém, sem registros de desabrigados ou desalojados. Mesmo com alto volume de chuvas, o nível do Rio Doce mantém seu nível normal. Duas escolas tiveram as aulas suspensas em decorrência das chuvas. No Centro de Educação Infantil Municipal Branca de Neve, no bairro Jardim Laguna, Os alunos retornam às aulas na próxima sexta-feira, dia 22. Já na escola de Baixo Quartel as aulas voltam na próxima segunda-feira, dia 25.
A cidade de Rio Bananal, também na região Norte Estado, registrou nas últimas 24 horas 102 milímetros de chuva. Segundo a Defesa Civil do município, há riscos de quedas de muros, deslizamentos, erosões, trincas e rachaduras causadas pelo grau de saturação do solo nos bairros São Sebastião e Santo Antônio.

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