Após quatro horas de protesto, ES 010 é liberada em Aracruz

Protesto de índios guaranis bloqueiam parte da ES 010 em Aracruz Crédito: Internauta/Gazeta Online

Após quatro horas de interdição, a rodovia ES 010, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, foi liberada na tarde desta segunda-feira (4). Segundo a Polícia Militar, as pistas foram desobstruídas por volta das 14h20.

Cerca de 15 índios guaranis da aldeia de Boa Esperança, em Coqueiral de Aracruz, bloquearam duas pistas da via em protesto contra o fechamento de unidades de saúde. Um internauta, que não quis se identificar, disse que os índios reclamavam da falta de atendimento dentro da aldeia que, anteriormente, costumava acontecer. "Pessoas das unidades faziam atendimento personalizados a eles e, com a diminuição dos atendimentos, eles estão protestando", afirmou.

O QUE DIZ A PREFEITURA