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Protesto

Após quatro horas de protesto, ES 010 é liberada em Aracruz

Cerca de 15 índios guaranis da aldeia de Boa Esperança, em Coqueiral de Aracruz, bloquearam duas pistas da via em protesto contra falta de atendimento de saúde

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 17:49
Protesto de índios guaranis bloqueiam parte da ES 010 em Aracruz Crédito: Internauta/Gazeta Online
Após quatro horas de interdição, a rodovia ES 010, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, foi liberada na tarde desta segunda-feira (4). Segundo a Polícia Militar, as pistas foram desobstruídas por volta das 14h20. 
Cerca de 15 índios guaranis da aldeia de Boa Esperança, em Coqueiral de Aracruz, bloquearam duas pistas da via em protesto contra o fechamento de unidades de saúde. Um internauta, que não quis se identificar, disse que os índios reclamavam da falta de atendimento dentro da aldeia que, anteriormente, costumava acontecer. "Pessoas das unidades faziam atendimento personalizados a eles e, com a diminuição dos atendimentos, eles estão protestando", afirmou.
> Índios fecham a ES-010 para reivindicar unidades de saúde em Aracruz
O QUE DIZ A PREFEITURA
Por meio de nota, a Prefeitura de Aracruz informou que lideranças indígenas do Estado estão em um encontro em Governador Valadares, Minas Gerais, reivindicando melhorias na saúde da categoria e os índios guaranis fizeram um protesto na cidade capixaba em apoio. "Hoje pela manhã, alguns jovens das aldeias Guarani ocuparam a Rodovia ES-010 em apoio ao grupo que está em Minas Gerais".

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