Após quatro horas de protesto, ES 010 é liberada em Aracruz

Após quatro horas de interdição, a rodovia ES 010, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, foi liberada na tarde desta segunda-feira (4). Segundo a Polícia Militar, as pistas foram desobstruídas por volta das 14h20.
Cerca de 15 índios guaranis da aldeia de Boa Esperança, em Coqueiral de Aracruz, bloquearam duas pistas da via em protesto contra o fechamento de unidades de saúde. Um internauta, que não quis se identificar, disse que os índios reclamavam da falta de atendimento dentro da aldeia que, anteriormente, costumava acontecer. "Pessoas das unidades faziam atendimento personalizados a eles e, com a diminuição dos atendimentos, eles estão protestando", afirmou.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Por meio de nota, a Prefeitura de Aracruz informou que lideranças indígenas do Estado estão em um encontro em Governador Valadares, Minas Gerais, reivindicando melhorias na saúde da categoria e os índios guaranis fizeram um protesto na cidade capixaba em apoio. "Hoje pela manhã, alguns jovens das aldeias Guarani ocuparam a Rodovia ES-010 em apoio ao grupo que está em Minas Gerais".