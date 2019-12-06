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Saúde pública

Após manutenção, Hospital Geral de Linhares volta a fazer cirurgias eletivas

As obras de readequação do espaço no HGL, antes previstas para durarem 60 dias, ficaram prontas após três meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 22:50

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 22:50

As obras de readequação e manutenção do centro cirúrgico do Hospital Geral de Linhares duraram três meses Crédito: Prefeitura de Linhares / Divulgação
Após três meses fechado, o centro cirúrgico do Hospital Geral de Linhares vai voltar a realizar cirurgias eletivas. As obras de readequação e manutenção foram anunciadas em setembro deste ano e concluídas nesta semana. No mesmo período, o setor de enfermaria cirúrgica também passou por melhorias e já funciona normalmente.
Durante esse período, pacientes que tinham cirurgias marcadas para os meses de setembro, outubro e novembro tiveram os procedimentos suspensos. Na data, a prefeitura de Linhares já tinha anunciado que as cirurgias seriam remarcadas. Com a conclusão das obras, os pacientes estão sendo contactados para realizar o reagendamento.
Já os procedimentos cirúrgicos de urgência e emergência são realizados no Hospital Rio Doce, por meio de um convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS).

PROCESSO DE ESTADUALIZAÇÃO

O Hospital Geral de Linhares é administrado pela prefeitura da cidade e está em processo de estadualização. Em setembro do ano passado, a Câmara de Linhares aprovou o projeto de lei que autoriza a transição de gestão da unidade.
Na época, a prefeitura de Linhares informou que a estadualização do hospital dará condições de utilizar todo o potencial da unidade, disponibilizando mais especialidades e ampliando o número de leitos dos atuais 90 para 152. O processo ainda não foi concluído.

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