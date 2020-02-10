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Passagem mais cara

Após decisão judicial, passagem de ônibus em São Mateus é reajustada

O aumento é referente ao reajuste de 2019 e passa a valer a partir desta segunda-feira (10)

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 13:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 13:52
O reajuste só está sendo executado após a Justiça conceder uma liminar autorizando o aumento Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
Moradores da cidade de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, que dependem do transporte público começaram a semana com aumento no preço da passagem. A partir desta segunda-feira (10), o valor da tarifa nos ônibus municipais será reajustado em 3,4%, passando de R$ 2,95 para R$ 3,05.
O reajuste é referente ao ano de 2019 e só está sendo executado após a Viação São Gabriel, responsável pela operação do transporte público no município, conseguir na Justiça uma decisão para aumentar a tarifa.
O aumento nas passagens de ônibus foi proposto no ano passado, mas a Prefeitura de São Mateus não autorizou o reajuste. A empresa, então, ingressou com um pedido na Justiça para conseguir executar o novo valor, decisão que só saiu neste ano.
Por nota, a Viação São Gabriel explicou que o novo valor da tarifa está de acordo com o contrato firmado com a prefeitura, e que somente foi permitido agora, através de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Ainda segundo a empresa, o reajuste se trata de uma atualização do preço da tarifa, somente para adequá-la a inflação do período.

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O QUE DIZ A PREFEITURA

Em entrevista à TV Gazeta Norte, o secretário de Obras, Infraestrutura e Transporte, Valter Luiz Pigati, explicou que o prefeito Daniel Santana é contra os aumentos. Esse contrato ele foi feito na gestão passada, foi dada uma concessão para a Viação São Gabriel de 30 anos, foi aprovado pela Câmara, só que o atual prefeito não concorda de dar o aumento tendo em vista a crise que existe, a falta de emprego. Então ele é taxativo, ele não concorda com o aumento. Toda vez que é mandado para lá, por duas vezes, já foi negado o aumento, disse.
A Prefeitura de São Mateus foi questionada se pretende ou não recorrer da decisão judicial, mas até o momento ainda não pronunciou sobre o assunto.

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