Apagão no Norte do ES: trânsito complicado e transtornos no comércio

Aneel define bandeira amarela nas contas de energia de julho Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Já imaginou a atual sociedade sem energia elétrica? Pois foi assim que a população de municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo viveram durante 30 minutos, no início da tarde desta quarta-feira (6), por causa de um problema no sistema interligado nacional, em Minas Gerais, que refletiu em parte da distribuição elétrica capixaba.

Em Colatina, por exemplo, os semáforos desligaram durante o apagão e complicou o trânsito na região central. Os comerciantes locais também enfrentaram alguns transtornos. Não chegou a estragar nenhuma carne, mas ficamos sem conseguir realizar nenhuma venda durante aqueles minutos, contou Clodoaldo Torezani, que é gerente de um frigorífico.

Em um condomínio residencial do bairro Martinelli quatro pessoas ficaram presas nos elevadores de um condomínio residencial. Primeiro subimos nove andares de escada e resgatamos as três pessoas que estavam na torre A. Depois, fomos para o outro prédio e resgatamos uma moça. Apesar do susto, tudo terminou bem, contou o síndico Juliano Buzetti.

O APAGÃO

Era por volta das 12h45 desta quarta-feira (6) quando a energia elétrica caiu em todos os municípios atendidos pela empresa Luz e Força Santa Maria e parte daqueles onde atua a EDP. O apagão durou cerca de 30 minutos e afetou a população de, pelo menos, 27 cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo.

O problema na distribuição aconteceu em decorrência de uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN) do Operador Nacional de Sistema Elétrico (ONS), que é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação de instalações de geração e transmissão de energia elétrica no país.

De acordo com a nota da ONS, duas linhas de transmissão desligaram por causa de alguma perturbação no sistema, que ainda está sendo apurada. A ocorrência foi registrada n região de Minas Gerais e resultou na queda de energia em diversos municípios do Estado e do Espírito Santo.

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