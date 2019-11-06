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Caos elétrico

Apagão no Norte do ES: trânsito complicado e transtornos no comércio

Queda de energia afetou, pelo menos, 27 municípios do Norte e Noroeste do Estado. Problema ocorreu devido a uma falha no sistema interligado nacional, em Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 17:40

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 17:40

Aneel define bandeira amarela nas contas de energia de julho Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Já imaginou a atual sociedade sem energia elétrica? Pois foi assim que a população de municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo viveram durante 30 minutos, no início da tarde desta quarta-feira (6), por causa de um problema no sistema interligado nacional, em Minas Gerais, que refletiu em parte da distribuição elétrica capixaba.
Em Colatina, por exemplo, os semáforos desligaram durante o apagão e complicou o trânsito na região central. Os comerciantes locais também enfrentaram alguns transtornos. Não chegou a estragar nenhuma carne, mas ficamos sem conseguir realizar nenhuma venda durante aqueles minutos, contou Clodoaldo Torezani, que é gerente de um frigorífico.
Em um condomínio residencial do bairro Martinelli quatro pessoas ficaram presas nos elevadores de um condomínio residencial. Primeiro subimos nove andares de escada e resgatamos as três pessoas que estavam na torre A. Depois, fomos para o outro prédio e resgatamos uma moça. Apesar do susto, tudo terminou bem, contou o síndico Juliano Buzetti.

O APAGÃO

Era por volta das 12h45 desta quarta-feira (6) quando a energia elétrica caiu em todos os municípios atendidos pela empresa Luz e Força Santa Maria e parte daqueles onde atua a EDP. O apagão durou cerca de 30 minutos e afetou a população de, pelo menos, 27 cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo.
O problema na distribuição aconteceu em decorrência de uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN) do Operador Nacional de Sistema Elétrico (ONS), que é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação de instalações de geração e transmissão de energia elétrica no país.
De acordo com a nota da ONS, duas linhas de transmissão desligaram por causa de alguma perturbação no sistema, que ainda está sendo apurada. A ocorrência foi registrada n região de Minas Gerais e resultou na queda de energia em diversos municípios do Estado e do Espírito Santo.

CONFIRA OS LOCAIS AFETADOS NO ES

  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo (Sede)
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Santa Teresa (distritos de Santo Antônio do Canaã e São João de Petrópolis)
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

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