Apagão no Norte do ES: trânsito complicado e transtornos no comércio

Já imaginou a atual sociedade sem energia elétrica? Pois foi assim que a população de municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo viveram durante 30 minutos, no início da tarde desta quarta-feira (6), por causa de um problema no sistema interligado nacional, em Minas Gerais, que refletiu em parte da distribuição elétrica capixaba.
Em Colatina, por exemplo, os semáforos desligaram durante o apagão e complicou o trânsito na região central. Os comerciantes locais também enfrentaram alguns transtornos. Não chegou a estragar nenhuma carne, mas ficamos sem conseguir realizar nenhuma venda durante aqueles minutos, contou Clodoaldo Torezani, que é gerente de um frigorífico.
Em um condomínio residencial do bairro Martinelli quatro pessoas ficaram presas nos elevadores de um condomínio residencial. Primeiro subimos nove andares de escada e resgatamos as três pessoas que estavam na torre A. Depois, fomos para o outro prédio e resgatamos uma moça. Apesar do susto, tudo terminou bem, contou o síndico Juliano Buzetti.
O APAGÃO
Era por volta das 12h45 desta quarta-feira (6) quando a energia elétrica caiu em todos os municípios atendidos pela empresa Luz e Força Santa Maria e parte daqueles onde atua a EDP. O apagão durou cerca de 30 minutos e afetou a população de, pelo menos, 27 cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo.
O problema na distribuição aconteceu em decorrência de uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN) do Operador Nacional de Sistema Elétrico (ONS), que é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação de instalações de geração e transmissão de energia elétrica no país.
De acordo com a nota da ONS, duas linhas de transmissão desligaram por causa de alguma perturbação no sistema, que ainda está sendo apurada. A ocorrência foi registrada n região de Minas Gerais e resultou na queda de energia em diversos municípios do Estado e do Espírito Santo.
CONFIRA OS LOCAIS AFETADOS NO ES
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo (Sede)
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Teresa (distritos de Santo Antônio do Canaã e São João de Petrópolis)
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério