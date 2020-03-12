O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Andarilho é preso suspeito de tentar esfaquear mulheres em São Mateus

Um andarilho foi preso suspeito de tentar golpear com um punhal três mulheres que estavam em um restaurante no Centro de São Mateus , Região Norte do Espírito Santo , na noite desta quarta-feira (11). A identidade do homem não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Militar , uma equipe foi até o local após denúncias de funcionários e clientes do restaurante que estariam amedrontados por um homem que estaria armado. Segundo a ocorrência, o suspeito estava com um punhal e tentou atacar três mulheres que estavam sentadas em uma mesa.

Ao chegar ao local, o andarilho foi visto atrás de um carro. Segundo os militares, durante a abordagem foi encontrado na cintura dele um punhal de cabo prata com aproximadamente 30 centímetros.

Para a polícia, o homem contou que é natural da Bahia e que atualmente vive na rua. Ele foi levado para a Delegacia Regional de São Mateus. A Polícia Civil disse, em nota, que o homem de 44 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, ouvido e liberado, após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar uma prisão em flagrante. Uma vez que nenhuma vitima foi localizada ou compareceu na Delegacia Regional para reconhece-lo.

MORADORES COM MEDO

Os casos de violência registrados na cidade de São Mateus envolvendo moradores em situação de rua preocupam a população. Na última segunda-feira (9), a adolescente Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi morta a facadas . O crime aconteceu no Centro da Cidade e chocou os moradores pela forma como foi cometido.

O suspeito de ter assassinado a adolescente, de acordo com a polícia, é andarilho e vivia em situação de rua. Ele foi preso horas depois do crime, ouvido na Delegacia de São Mateus e autuado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

ABORDAGENS SOCIAIS

Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social de São Mateus reforçou que faz o trabalho sério e diário de monitoramento da população de rua. Segundo a nota, somente em 2019 foram feitos 5.222 abordagens, entre atendimentos e encaminhamentos às famílias. Destes, neste período foram concedidas 998 passagens para o retorno aos lares de origem.