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Em São Mateus

Andarilho é detido após tentativa de estupro de adolescente

A vítima estava na praia de Guriri quando foi surpreendida pelo suspeito, que fez gestos obscenos e tentou abusar sexualmente dela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 21:13

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 21:13

Um andarilho foi detido em Guriri, em São Mateus, região Norte do Estado, acusado de tentativa de estupro de uma adolescente de 15 anos. O crime aconteceu na tarde deste sábado (29). A vítima saiu correndo e pediu por socorro após o suspeito tentar abusá-la sexualmente na praia. Ele fugiu e se escondeu em uma casa da região, mas foi encontrado e detido por populares.
De acordo com a Polícia Militar, a adolescente estava no final da praia de Guriri, tomando sol, quando o acusado apareceu. Ele se aproximou, fez gestos obscenos e tentou estuprar a vítima. Assustada, ela pediu socorro e saiu correndo. O padrasto da adolescente escutou seus gritos e foi atrás do andarilho junto com outros populares.
Ainda segundo a PM, o suspeito trocou de roupa, saiu da praia e se escondeu em uma casa da região. No entanto, ele foi encontrado pelos populares e acabou detido. Uma viatura da Polícia Militar estava próximo do local e chegou no momento que as pessoas continham o acusado.
O andarilho foi detido pelos militares e encaminhado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Procurada, a Polícia Civil informou que o nome do suspeito é Paulo Peres de Araújo e tem 28 anos. "Ele foi autuado em flagrante no artigo 215-A (Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018) e foi encaminhado para o presídio", afirmou a nota.
 

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