Amigo de pastor questiona suspeita da polícia sobre alteração de cena

Pastor George Alves, pai biológico de Joaquim e de criação de Kauã, ao lado da companheira Juliana Salles, mãe das crianças, na porta do DML em Vitória Crédito: Marcelo Prest | GZ

Amigo do pastor George Alves, o pastor Eufrásio Marques contesta a suspeita da polícia que disse que o pai de Joaquim e padastro de Kauã,

no incêndio em Linhares, havia modificado a cena dentro do imóvel. Segundo o pastor Eufrásio, o Corpo de Bombeiros, após a vistoria na casa, o entregou as chaves da residência e o acompanhou dentro do recinto para que ele pudesse pegar os pertences pessoais da família.

"Eu fui a primeira pessoa a entrar na casa, no sábado, depois que os Bombeiros liberaram o local após fazer toda a vistoria. Um dos membros do Corpo de Bombeiros me entregou as chaves e me acompanhou durante a minha entrada na casa. Ele e outros profissionais que estavam no caso entraram no local junto comigo. Eu fui nos cômodos da residência, inclusive no quarto dos meninos. Peguei os pertences pessoais deles e assinei um papel dizendo que eu estava com a chave. Eles disseram claramente a mim que a casa estava liberada", afirma.

Segundo o pastor Eufrásio, o pastor George, no entanto, só veio a entrar na casa no outro dia. "O pastor George só voltou na casa no domingo, acompanhado de mais quatro pastores. Mas ele ficou cerca de cinco minutos lá dentro porque ele passou mal e desmaiou. É só pedir para ver as imagens das câmeras da rua que vocês vão ter a confirmação disso. Além deles, várias outras pessoas entraram na casa", acrescenta o pastor Eufrásio.

Amigo da família, o pastor Eufrásio contestou várias vezes a versão da polícia que diz que o pastou George modificou a cena dentro do imóvel. "Isso é uma informação tendenciosa da polícia que foi divulgada e não confere com a veracidade dos fatos. Por quê então que o Corpo de Bombeiros liberou a casa para quem quisesse entrar e agora a polícia vem falar que o pastor George alterou a cena do local? Isso não existe. E isso tem que ser retratado", finaliza o pastor Eufrásio.

Procurado pela reportagem, o Tenente Coronel responsável pela Comunicação Interna do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, disse que não pode se dar detalhes da investigação. "Essa situação de Linhares está sob sigilo de justiça, motivo pelo qual não posso me posicionar."