É grave estado de saúde de contador do Ifes que perdeu família em acidente

Saiury, Amanda e Guilherme foram enterrados na véspera de Natal em Braço do Rio Crédito: Montagem | TV Gazeta | Arquivo da Família

Continua internado em estado grave o contador do Ifes de São Mateus Amadeu Ribeiro da Silva, de 40 anos. Amadeu foi o único sobrevivente do acidente ocorrido na noite da última segunda-feira (23), no quilômetro 130 da BR 101 Norte, em Linhares . A mulher dele, Saiury Christien Pinheiro e os filhos, Amanda Pinheiro Ribeiro, de 9 anos, e Guilherme Pinheiro Ribeiro, de 15, que estavam no Ford Ka dirigido pelo contador, morreram ao colidir de frente com o Honda City, guiado pelo também contador Luiz Fernando Nogueira Calmon, de 59 anos, que também morreu na batida.

Segundo familiares, Amadeu continua internado na UTI do hospital Rio Doce, em Linhares. O quadro dele não sofreu alteração nas últimas horas, mas ainda é considerado grave. Amadeu continua sedado e os médicos informaram aos familiares, que as primeiras 48 horas são sempre as mais complicadas para o paciente, mas o ponto positivo, no caso de Amadeu, é que ele não apresentou febre até o momento, disse o irmão dele, José Messias Ribeiro da Silva, que o acompanha na unidade.

De acordo com José Messias, o irmão está em coma induzido e respira por aparelhos. Os médicos disseram à família que o contador teve uma lesão no diafragma e passou por cirurgia no aparelho digestivo, órgão que foi mais lesado no acidente. Os médicos informaram, ainda, que no dia do acidente foi feita uma tomografia de crânio e pescoço, e ficou constatado que Amadeu não teve nenhuma lesão nestes locais. Messias disse que a família está se revezando nas visitas ao hospital, e disse que vem recebendo muito apoio dos amigos tanto de Braço do Rio, onde eles moram, como também em Linhares, onde algumas pessoas se colocaram à disposição da família para ajudar.

"Nós estamos otimistas na recuperação dele, acreditamos e temos muita fé que o Amadeu vai vencer esta batalha pela vida e voltar para casa. Este vai ser o nosso presente de Natal, será o nosso consolo para poder superar tudo que está acontecendo. Nossa família e nossos amigos estão em oração, e temos fé que ele vai estar conosco e tentar retomar a vida dele" José Messias Ribeiro da Silva - Irmão de Amadeu

José Messias informou que toda família mora no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra. O enterro da cunhada e dos sobrinhos ocorreria na quarta-feira (25), mas, de acordo com ele, a família decidiu antecipar o sepultamento para terça-feira (23). O cortejo segundo Messias, mobilizou todo distrito, pois Amadeu e a família eram muito queridos por lá.

MOTORISTA DO HONDA CITY