Adolescente morre em acidente de moto na BR 101 em Linhares

Uma adolescente que estava na garupa da moto morreu no local Crédito: Internauta | Whatsapp

Uma adolescente de 15 anos morreu em um acidente grave entre uma moto e um ônibus na BR 101 em Linhares , região Norte do Estado, na madrugada deste sábado (3).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus passava pelo quilômetro 79, no local conhecido como "Trevo de Bebedouro", quando bateu na motocicleta.

O piloto, identificado apenas pelas iniciais como D. N. A., de 20 anos, foi levado para o Hospital Geral de Linhares. Já a menina que estava na garupa, uma adolescente de 15 anos, morreu no local.

Segundo o relato de testemunhas à PRF, a moto seguia no sentido Linhares x Vitória e trafegava com o farol apagado, o que pode ter contribuído para o acidente.

O motorista do ônibus, um homem de 52 anos, saiu ileso. A PRF não informou se havia mais passageiros no ônibus.