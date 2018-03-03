Adolescente morre em acidente de moto na BR 101 em Linhares

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus passava pelo quilômetro 79, no local conhecido como "Trevo de Bebedouro", quando bateu na motocicleta.
O piloto, identificado apenas pelas iniciais como D. N. A., de 20 anos, foi levado para o Hospital Geral de Linhares. Já a menina que estava na garupa, uma adolescente de 15 anos, morreu no local.
Segundo o relato de testemunhas à PRF, a moto seguia no sentido Linhares x Vitória e trafegava com o farol apagado, o que pode ter contribuído para o acidente.
O motorista do ônibus, um homem de 52 anos, saiu ileso. A PRF não informou se havia mais passageiros no ônibus.
O corpo da adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.