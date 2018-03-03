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Acidente

Adolescente morre em acidente de moto na BR 101 em Linhares

Acidente ocorreu no quilômetro 79, conhecido como 'Trevo de Bebedouro'

Publicado em 03 de Março de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 17:23
Uma adolescente que estava na garupa da moto morreu no local Crédito: Internauta | Whatsapp
Uma adolescente de 15 anos morreu em um acidente grave entre uma moto e um ônibus na BR 101 em Linhares, região Norte do Estado, na madrugada deste sábado (3).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus passava pelo quilômetro 79, no local conhecido como "Trevo de Bebedouro", quando bateu na motocicleta.
O piloto, identificado apenas pelas iniciais como D. N. A., de 20 anos, foi levado para o Hospital Geral de Linhares. Já a menina que estava na garupa, uma adolescente de 15 anos, morreu no local.
Segundo o relato de testemunhas à PRF, a moto seguia no sentido Linhares x Vitória e trafegava com o farol apagado, o que pode ter contribuído para o acidente.
O motorista do ônibus, um homem de 52 anos, saiu ileso. A PRF não informou se havia mais passageiros no ônibus.
O corpo da adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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