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Acidente

Adolescente dirige carro, causa acidente e capota em Linhares

Segundo a PM, o rapaz de 17 anos conduzia uma Chevrolet S10 e não obedeceu a placa de pare no cruzamento entre uma avenida e uma rua. A caminhonete bateu em um veículo de passeio. Duas pessoas ficaram feridas

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 13:11
Acidente entre carro de passeio e caminhonete no Centro de Linhares Crédito: Internauta
Um acidente entre um veículo de passeio e uma caminhonete chamou a atenção na tarde deste domingo (16), em Linhares, região Norte do Estado. Uma caminhonete Chevrolet S10 bateu em um Chevrolet Corsa e logo depois capotou. Duas pessoas ficaram feridas. Para a surpresa de todos, quem conduzia a caminhonete era um adolescente de 17 anos.
Acidente entre carro de passeio e caminhonete no Centro de Linhares Crédito: Internauta
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 16 horas. O condutor do Corsa seguia pela Rua Monsenhor Pedrinha e, no cruzamento com a Avenida Carlos Lindenberg, a S10 não obedeceu a placa de pare e bateu no veículo de passeio. Em seguida, a caminhonete capotou e uma roda chegou a soltar com o impacto da batida. O trânsito precisou ser interditado por cerca de duas horas.
> Homem é preso por dirigir bêbado e armado em Linhares
O adolescente que conduzia a S10 e uma passageira, que é sua irmã, ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Rio Doce. A assessoria do hospital informou que a menina foi medicada e liberada, e o jovem está internado. Já o motorista do Corsa e um passageiro não ficaram feridos. Ainda de acordo com a PM, o condutor do veículo de passeio fez teste do bafômetro e deu negativo.
Como o adolescente dirigia sem habilitação, a PM informou que o caso será investigado pela Polícia Civil. Não foi informado se ele fez teste do bafômetro.

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