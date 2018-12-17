Adolescente dirige carro, causa acidente e capota em Linhares

Acidente entre carro de passeio e caminhonete no Centro de Linhares Crédito: Internauta

Um acidente entre um veículo de passeio e uma caminhonete chamou a atenção na tarde deste domingo (16), em Linhares , região Norte do Estado. Uma caminhonete Chevrolet S10 bateu em um Chevrolet Corsa e logo depois capotou. Duas pessoas ficaram feridas. Para a surpresa de todos, quem conduzia a caminhonete era um adolescente de 17 anos.

Acidente entre carro de passeio e caminhonete no Centro de Linhares Crédito: Internauta

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 16 horas. O condutor do Corsa seguia pela Rua Monsenhor Pedrinha e, no cruzamento com a Avenida Carlos Lindenberg, a S10 não obedeceu a placa de pare e bateu no veículo de passeio. Em seguida, a caminhonete capotou e uma roda chegou a soltar com o impacto da batida. O trânsito precisou ser interditado por cerca de duas horas.

O adolescente que conduzia a S10 e uma passageira, que é sua irmã, ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Rio Doce. A assessoria do hospital informou que a menina foi medicada e liberada, e o jovem está internado. Já o motorista do Corsa e um passageiro não ficaram feridos. Ainda de acordo com a PM, o condutor do veículo de passeio fez teste do bafômetro e deu negativo.