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Norte do ES

Adolescente com histórico de crimes é detido com moto roubada no ES

Acusado havia deixado o Iases havia apenas 20 dias; ele tem passagens por tráfico, furtos, roubos, entre outras ações criminosas

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 19:17
Iases de Linhares Crédito: Governo do Estado
Um adolescente de 16 anos foi apreendido com uma moto roubada em São Gabriel Palha, região Noroeste do Estado. O adolescente tinha saído havia 20 dias do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares, Norte do Estado.
A apreensão aconteceu no Bairro Vila Comboni durante uma abordagem policial, na noite de quarta-feira (01), quando o adolescente estava conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita.
Enquanto verificavam a placa da motocicleta, os militares receberam informações de que um homem havia dado entrada no hospital do município, vítima de tentativa de latrocínio e que a motocicleta roubada tinha as mesmas características do veículo que estava em poder de adolescente.
Os militares foram até o hospital e, em contato com a vítima, um homem de 55 anos, descobriram que a motocicleta pertencia a ele e que o veículo tinha sido roubado por dois criminosos, que chegaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ele antes de fugirem com o veículo.
Além disso, a vítima informou que o menor tinha as mesmas características de um dos suspeitos e, inclusive, as roupas que o adolescente estava usando eram idênticas às vestes de um deles.
PASSAGENS
A Polícia Militar informou que o menor estava internado no Iases, em Linhares, e havia sido liberado recentemente do local. Além disso, o adolescente tem passagens por atos infracionais de tráfico de drogas, furtos, roubos e outros.
O infrator foi apreendido e encaminhado ao DPJ de Barra de São Francisco, acompanhado da mãe.
A Polícia Civil informou que representou por uma nova internação do adolescente, que deverá ser avaliada pelo Juizado da Infância e Juventude.

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