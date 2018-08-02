Adolescente com histórico de crimes é detido com moto roubada no ES

Iases de Linhares Crédito: Governo do Estado

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com uma moto roubada em São Gabriel Palha, região Noroeste do Estado. O adolescente tinha saído havia 20 dias do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares, Norte do Estado.

A apreensão aconteceu no Bairro Vila Comboni durante uma abordagem policial, na noite de quarta-feira (01), quando o adolescente estava conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita.

Enquanto verificavam a placa da motocicleta, os militares receberam informações de que um homem havia dado entrada no hospital do município, vítima de tentativa de latrocínio e que a motocicleta roubada tinha as mesmas características do veículo que estava em poder de adolescente.

Os militares foram até o hospital e, em contato com a vítima, um homem de 55 anos, descobriram que a motocicleta pertencia a ele e que o veículo tinha sido roubado por dois criminosos, que chegaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ele antes de fugirem com o veículo.

Além disso, a vítima informou que o menor tinha as mesmas características de um dos suspeitos e, inclusive, as roupas que o adolescente estava usando eram idênticas às vestes de um deles.

PASSAGENS

A Polícia Militar informou que o menor estava internado no Iases, em Linhares, e havia sido liberado recentemente do local. Além disso, o adolescente tem passagens por atos infracionais de tráfico de drogas, furtos, roubos e outros.

O infrator foi apreendido e encaminhado ao DPJ de Barra de São Francisco, acompanhado da mãe.