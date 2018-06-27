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Noroeste do ES

Acusado de matar homem e jogar corpo em vala é preso em Colatina

Rômulo Leal da Silva, que é morador de rua, foi identificado por câmaras de videomonitoramento

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 13:05
Rômulo Leal da Silva confessou o crime Crédito: Divulgação/PC
O acusado de
matar um homem de 42 anos
, com requintes de crueldade, foi localizado e preso por policiais civis da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Colatina, na Região Noroeste do Estado.
Rômulo Leal da Silva, que é morador de rua, confessou o crime e foi preso na terça-feira (26). A vítima, Alex Rossi da Silva, foi encontrado por um casal dentro de uma vala, no bairro Fazenda Vitali, às margens do km 19 da linha férrea que liga Vitória a Minas Gerais, na manhã do último domingo (24).
De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 20 de junho e a vítima foi morta a pedradas e, em seguida, jogada em uma vala ao lado da linha férrea. Próximo à vítima foram encontrados um celular quebrado sem chip, um cartão de banco, duas chaves e um preservativo.
A vítima Alex Rossi da Silva foi encontrado por um casal dentro de uma valeta Crédito: Divulgação/PC
ENCONTRO
O delegado Deverly Pereira Junior informou que, ao verificarem algumas imagens de câmeras de seguranças, identificaram Rômulo Leal da Silva com a vítima.
"A gente refez o trajeto por onde a vítima provavelmente passou, entre o Centro da cidade até o local do crime, e conseguimos identificar o suspeito. Eles não se conheciam. O suspeito relatou que a vítima propôs um encontro íntimo com ele. Após ingerirem bebida alcoólica, eles se deslocaram para onde o fato aconteceu. O acusado alega que, após o encontro, acabou gerando um atrito entre eles, no qual trocaram agressões e, após a vítima ter ficado desacordada, o suspeito utilizou-se de uma pedra que estava no local para assassinar Alex da Silva", disse.
Rômulo já tinha passagem pela polícia. Ele havia sido preso três vezes em flagrante, em 2016, 2017 e também este ano 2018. Todas as passagens são por crimes patrimoniais, como roubo e furto, e tinha saído da prisão no último dia 12 de junho, 8 dias antes do crime. 
Depois de matar a vítima, Rômulo ainda levou as roupas e o aparelho celular de Alex da Silva, que foi recuperado pela polícia.
Rômulo Leal da Silva foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisório de Colatina onde permanecerá preso a disposição da justiça.

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